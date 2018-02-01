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嘉基院長交接 學生賴清德前往祝賀

發稿時間：2018/02/01 16:08

最新更新：2018/02/01 16:46

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行政院長賴清德（中）1日以「學生」的身分，參加嘉義基督教醫院新、卸任院長交接典禮。嘉基卸任院長陳誠仁（右）、新任院長姚維仁（左）都是賴清德昔日的老師。中央社記者江俊亮攝　107年2月1日行政院長賴清德（中）1日以「學生」的身分，參加嘉義基督教醫院新、卸任院長交接典禮。嘉基卸任院長陳誠仁（右）、新任院長姚維仁（左）都是賴清德昔日的老師。中央社記者江俊亮攝　107年2月1日

（中央社記者江俊亮嘉義市1日電）嘉義基督教醫院今天舉行新、卸任院長交接儀式，由於前後任院長都是行政院長賴清德就讀醫學院時的老師，因此賴清德特別以「學生」的身分前往祝賀。

交接儀式由第6任院長陳誠仁交棒給第7任院長姚維仁，嘉基董事長吳英賓牧師授職。

賴清德致詞表示，首先要恭喜兩位老師在神的指引下接任院長，今天有多位昔日老師出席，他很高興看到師長齊聚一堂，因此藉此機會向各位師長請安問好，也感謝老師陳誠仁在嘉基擔任4年副院長、18年院長任內的犧牲奉獻。

他說，嘉基有60年歷史，從1958年由戴德森醫師創建一開始的33病床，到陳誠仁院長秉持醫界醫德的最高要求「視民如親」的帶領下，成為嘉義第一家教學醫院、第一家重度急救醫院、第一家長照2.0日照中心，且有4位醫師獲得醫療奉獻獎。

賴清德表示，新任院長姚維仁除了是醫學教授之外，也是醫學系主任、核子醫學專家，相信未來嘉基在教學工作及診斷的精進上，一定可以更上一層樓。

卸任院長陳誠仁表示，嘉基從他剛到醫院時的1000多名員工，擴張至今有3000多人的規模，從最早的單純醫療，延伸到社區、偏鄉、原鄉、海外乃至居家服務、送餐等，已走向全人照顧，是一座無圍牆的醫院。

陳誠仁指出，嘉基的種種進步除了是神的祝福外，也是所有員工、志工與雲嘉南鄉親共同努力支持，才能有這樣的成績，相信未來這些基礎均能一一發揚光大，成為民眾心中首屈一指的健康醫療體系。

新任院長姚維仁表示，在陳誠仁院長18年來的努力耕耘下，已將嘉基帶入一個高峰，無論醫院規模、醫療品質、社區長照、山地醫療和福音宣教上，都是雲嘉地區的典範。

姚維仁指出，嘉基如何在既有的基礎上深耕，是新領導團隊要思考的，他規劃更新開刀房，引進更多先進高端醫療技術，朝智慧醫院與醫學中心的目標努力。（編輯：唐聲揚）1070201

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