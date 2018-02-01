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行政院107年施政方針 列7大重點工作

發稿時間：2018/02/01 16:12

最新更新：2018/02/01 16:20

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（中央社記者陳俊華台北1日電）行政院107年度施政方針今天送抵立法院，列出今年施政的七大重點工作，包括產業轉型、執行前瞻計基礎建設計畫、強化勞工安全與福利、推動能源轉型、執行長照及托育計畫等。

據已送抵立法院的書面報告指出，台灣面對產業結構轉型、投資障礙排除、勞動新制調適、能源轉型、少子化及人口老化等各項問題，及年金制度、司法制度、賦稅制度、轉型正義等許多社會關注的改革議題，都是嚴峻的挑戰與艱鉅的工程。

面對國內外各項挑戰，政府除加強與美、日、歐盟等合作關係外，將強化區域經貿的鏈結與整合，持續推動新南向政策，與東協、南亞及紐澳等國家推動雙邊產業合作及人才交流，建立互利共贏的新合作模式，爭取更多商機及區域和平穩定。

報告指出，行政團隊將全力提振國內經濟、加強投資台灣，施政也列出七大事項作為重點，包括加速執行攸關產業結構轉型的「五加二」產業創新計畫、有效率地執行「前瞻基礎建設計畫」，帶動全面性的投資成長。

另外，持續強化勞工安全及福利，保持在經濟轉型中，產業所需的人力和彈性；全力執行能源轉型計畫，確保供電穩定，落實非核家園；完成稅改工作，及各項已經啟動的改革工程。

同時也要加速執行長照及托育計畫，積極因應人口老化及少子化的社會趨勢；最後，要強化政府國家發展的整體規劃，有效控管各項計畫的執行進度和預算效能，減少財政上不必要的浪費。

報告表示，七大重點工作在過去一年多已經打下穩固基礎，未來行政團隊將全力以赴，以「做實事」精神，務實擬訂策略、踏實解決問題，讓改革展現效率、建設加速推動、經濟得以進步發展。（編輯：林沂鋒）1070201

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