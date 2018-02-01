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選區擬重劃 立委幾家歡樂幾家愁

發稿時間：2018/02/01 16:34

最新更新：2018/02/01 16:34

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（中央社記者蘇龍麒、陳俊華台北1日電）中選會討論立委選區重劃，建議台南市、新竹縣各增一席、高雄市、屏東縣各減一席，台南立委認為「本來就是應該的」；高雄、屏東立委則抱不平。

中選會今天討論立委選區重劃，建議採第七屆立委計算方式，依此，台南市及新竹縣可各增加一席，高雄市及屏東縣各減少一席，其餘不變。不過，這項建議案最後仍得送立院同意。

台南市選出的民進黨立委黃偉哲向中央社記者說，台南市增加一席立委是毫無疑義的，「是遲來的正義」，因為台南市人口數夠；至於新竹縣、嘉義縣人口相近，則要看計算方式，應在立法院做可長可久的處理，把計算公式入法，訂在施行細則中，不要每次選區檢討時就要改一遍。

台南市選出的民進黨立委陳亭妃也說，10年前這一席立委本來就屬於台南的，2010年台南市升格時就該有6席立委，「現在還給台南本來就是應該的」。

新竹縣選出的國民黨立委林為洲說，依照第七屆的算法，才能減少票票不等值的狀況，未來還需要立法院同意，希望在立法院內能夠理性討論，並尊重中選會的決定。

高雄市選出的民進黨立委許智傑說，希望爭取高雄市不要少一席立委，因為立委席次除了人口數以外，還有區域的問題。高雄市的城鄉、地理、文化、人口因素的差距很大，需要更多人去關注，人口數不是唯一的標準，希望中選會能夠三思，暫時保持不變，未來國土重劃後再重新分配、調整一次，否則區域發展會受到影響。

高雄市選出的民進黨立委賴瑞隆說，選區劃分最後要看立法院與行政院間怎麼處理，應該要慎重討論。他說，台灣現在面臨城鄉、南北差距擴大，選區立委席次調整，對於全台灣整體區域發展的影響，都是中南部人口減、中北部增加，長遠來說不利於區域均衡發展，未來南部資源分配會更弱勢，應該從國家整體高度去思考。

屏東縣選出的民進黨立委鍾佳濱說，憲法增修條文的確是以人口考量，但選區重劃又要求考量社會發展狀況等，標準不完全一致，應該檢討。

對於選區可能受到影響，他說，參選者只有因應，沒有選擇的餘地，不然就不要參選。

屏東縣選出的民進黨立委莊瑞雄說，選區劃分不論席次增減者，都會認為票票不等值，全案必須到立法院好好說理，也要討論立委席次是否應該增加。

他說，如果屏東縣只剩下2個選區，他就一口氣要跑25個鄉鎮，全台北市也才12個行政區，這合理嗎？（編輯：李淑華）1070201

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