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選區重劃高屏各減一席 5月底前送立院同意

發稿時間：2018/02/01 17:08

最新更新：2018/02/01 17:08

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（中央社記者劉麗榮台北1日電）中選會今天開會討論立委選區變更案，決議台南市及新竹縣各增一席，高雄市及屏東縣各減一席，其餘不變。中選會主任委員陳英鈐說，中選會僅提建議案，5月底前須送立法院同意。

目前新竹縣1席立法委員，台南市5席，高雄市9席，屏東縣3席。

陳英鈐說，中央選舉委員會作出建議案後，會送各地選委會，席次受影響縣市將重劃選區，3月31日前將重劃選區繳回，中選會彙整後5月底前送交立法院同意。

公職人員選舉罷免法規定，直轄市、縣（市）選出的立委選舉區變更，以第9屆立委任期屆滿前2年2個月的月底（即106年11月30日）戶籍統計人口數為準，計算各直轄市、縣市應選出名額，並按應選名額在行政區域內劃分同額選舉區。

第10屆立委選舉各直轄市、縣市應選出名額計算方式的可能方案，包括第4屆立委選舉的計算方式（漢彌爾頓法），另外是第7屆立委計算法（一席保障加漢彌爾頓法）。

漢彌爾頓法是各縣市都依同一基數，也就是人口數除以總名額來分配；一席保障則是各縣市保障一席，其餘再用漢彌爾頓法計算。

陳英鈐會後受訪指出，有委員認為，第7屆的算法變動幅度較小，影響縣市是「加2減2」，如果採第4屆算法是「加3減3」；此外，如果採第4屆，會產生較多「一席縣市」，如南投縣、嘉義縣變一席，有委員認為採第7屆算法有保障弱勢作用。

此外，陳英鈐說，考量採用第7屆算法原因之一還包括「標準差」較小，每一縣市立委席次對應的人口數與計算基準的「標準值」差距較小。其實兩種算法都有人支持，最後委員採共識決，沒動用表決。

陳英鈐進一步分析，影響席次分配因素包括人口變遷、縣市合併等。人口是因素之一，但不是唯一因素，以過去10年為例，全國增加62萬人，第一名增加縣市是桃園市，第二名是新北市，但採第7屆分配方式，這兩個直轄市都沒增加名額；新竹縣人口增加6萬多人，但因人口較少，增加比例算高，按第7屆算法，立委增加一席。

陳英鈐說，討論時發現，高雄市這10年來人口增加，但對高雄與台南而言，最主要因素不是人口增減，而是縣市合併。

有委員質疑高雄人口增加，席次卻減少，陳英鈐說這是使用漢彌爾頓法不可避免的現象（盲點），美國也曾出現這樣的現象，不一定人口增加，席次就跟著增加，這還與計算方法、基數和縣市多寡有關，會在數學上產生變數。

會中決議建議採第7屆立委計算方式，等於台南市及新竹縣各增加一席，高雄市及屏東縣各減少一席，其餘不變。（編輯：林淑媛\李明宗）1070201

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