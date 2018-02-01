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黃國昌公投提案 中選會：將辦聽證釐清

發稿時間：2018/02/01 17:20

最新更新：2018/02/01 17:20

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（中央社記者劉麗榮台北1日電）中央選舉委員會今天審議時代力量立委黃國昌等人提出的3個全國性公投提案，經決議認為有舉行聽證會以釐清相關爭點的必要。

中選會今天開會，除了討論立委選區變更案，還審議3個公投提案，包括黃國昌所提的「您是否同意，立法院應制訂『最低工資法』，保障最低工資應滿足勞工及其受扶養親屬之基本生活所需。」及「您是否同意，應廢止立法院於2018年1月10日三讀通過就勞動基準法相關條文之修正，由立法院重新討論審議？」與幸福盟公民行動總召游信義所提「你是否同意婚姻應限定在一男一女的結合？」等3案全國性公民投票案。

與會者表示，最低工資法一案，委員認為最低工資也會涉及公家機關的約聘人員，是否屬於公投法所講的人事跟薪俸不能公投範圍？此外，立法原則的創制，須有具體條文數字，這樣的命題是否夠明確，需要聽證會釐清。

勞基法一案，與會者說，題目提到廢止，也提到重新審議，到底是複決，還是創制？似乎不太清楚，是否不符合公投法規定的一案一事項原則？

此外，「你是否同意婚姻應限定在一男一女的結合？」一案，有委員認為，大法官釋憲認為禁止同性結婚違憲，這有沒有牴觸大法官解釋，如果牴觸，還能公投嗎？

中選會表示，依據公民投票法第10條規定，中選會於收到公民投票提案後，應於30日內完成審核，經審核有非全國性公民投票適用事項、同一事項於公告公民投票之結果起2年內重行提出、提案內容不能瞭解其提案真意或非一案一事項之情事者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人進行必要補正。

中選會今天經委員會議，已初步做出需舉行聽證會的審核。中選會說，如有補正必要，並應自聽證會結束日起30日內通知提案人的領銜人補正。聽證會結束後，中選會將再度開會決定是否成案。(編輯：趙蔚蘭)1070201

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