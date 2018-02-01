立委選區重劃 綠指立法行政再協調藍稱合理

（中央社記者陳俊華、王承中、蔡佳伶台北1日電）中選會今天討論立委選區重劃，民進黨團幹事長劉櫂豪說，只是建議，選區劃分要立法、行政去協調；國民黨團書記長李彥秀說，是合理規劃，不要有政治考量。



中選會建議，採第七屆立委計算方式，依此，台南市及新竹縣可各增加一席，高雄市及屏東縣各減少一席，其餘不變。不過，這項建議案最後仍得送立法院同意。



民主進步黨立法院黨團幹事長劉櫂豪下午受訪表示，中選會只是建議，中選會是辦理投票、開票等工作，選區劃分屬於立法、行政要去協調的，且依不同公式，會算出不同結果；很多立委也說，選區劃分不能只單純考量人口數量，包括幅員等都要納入，希望立法、行政兩部門首長大家好好討論，很多社會上的意見也應該被參考。



中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀表示，中選會的方式是有依據，目前看起來是合理的規劃，雖然還是要送立法院討論，但希望仍依照中選會設計的精神，不要過度偏離，也不要有太多政黨的政治考量。



時代力量立法院黨團總召徐永明向中央社記者表示，按規定每10年要檢討一次，這是既定程序，對於席次減少的縣市，可能也是立法院要權衡的，但票票等值是價值，希望盡量公開透明，往這個價值趨近，在這個大原則下，立法院來形成共識。



親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔告訴中央社記者，在高、屏立委強力反彈下，中選會維持採取第七屆立委選舉計算方式，送出立委選區建議案，肯定中選會堅持專業抗壓為建立制度服務的做法，接下來對於如何修正「票票不等值」的問題，也希望中選會能進一步研擬，發揮不為特定政黨優勢或既得利益而影響政府運作。（編輯:溫貴香）1070201