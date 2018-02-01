W航路 陸委會：太接近金馬終端管制區

（中央社記者繆宗翰台北1日電）陸委會副主委邱垂正今天表示，W122、W123航路緊鄰馬祖、金門終端管制區，最接近處分別僅2.8、1.1海里。兩航路所涉飛安風險將隨使用頻率增加而急遽升高，雙方更應協調。



中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光昨天聲稱，W122和W123航線不會對金門馬祖往返台灣航路安全造成影響。對此，行政院大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正下午在例行記者會作上述回應。



邱垂正指出，航路雖然有垂直與側向間隔，但航空管制須相當慎重，政府在意的是「終端管制區」。W122航路緊鄰馬祖終端管制區，與邊界最接近處僅2.8海里；W123航路緊鄰金門終端管制區，與邊界最接近處僅1.1海里（約2.04公里）。



邱垂正表示，由於W122、W123航路跟金馬的終端管制區太接近，且分屬台北與上海飛航情報區管轄，雙方更應要協調，W122、W123航路所涉飛安風險，將隨使用頻率增加而急遽升高。



他說，飛機一旦必須偏離航路，尤其在惡劣天候等特殊狀況下，航管人員沒有明確作業準則可依循，將可能造成比較難預測的後果。



邱垂正質疑，依國台辦說法，依據國際民用航空組織（ICAO）規定，空中管制員只要依儀錶飛行規則條件保持垂直與側向間隔，就沒有飛安疑慮。「若真的如此簡單，ICAO何必需要規定新航路的劃設需與鄰近飛航情報區進行協商？為何會發生民航機空中接近的意外？」



邱垂正說，尤其在惡劣天候等特殊情況下，雙方航管未經協調，發生意外的風險更高。人命關天，國台辦說明恐怕過於簡化風險的複雜性，政府仍呼籲要由雙方航管專業人員進行協商，才能確保飛安。政府訴求不涉政治立場，完全是人道考量，也是民航的一般作法。



馬曉光1月31日宣稱，W123航線與台灣的W6航路、W122航路與台灣的W8航路最小側向間隔分別是33公里和23公里，這樣的間隔均遠大於國際民航組織規定的側向間隔標準。（編輯：邱國強）1070201