李凈瑜赴陸受阻 陸委會：刻意刁難

李凈瑜（右）一月曾兩度規劃赴陸探視，具體赴陸時間曾與湖南省監獄管理局事先溝通，但遭陸方一再拖延。（中央社檔案照片）

（中央社記者繆宗翰台北1日電）陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，非政府組織工作者李明哲的妻子李凈瑜1月曾兩度規劃赴陸探視，並與湖南省監獄管理局溝通具體時間，這次受阻顯示陸方仍刻意刁難。



行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正對相關提問作上述表示。



中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光昨天聲稱，根據規定，監獄在受理有關會見申請後，會依法做出處理。湖南省方面先前並未獲悉李明哲家屬有關行程的具體訊息。



邱垂正指出，李凈瑜1月曾兩度規劃赴陸探視，具體赴陸時間曾與湖南省監獄管理局事先溝通，但遭陸方一再拖延。



他表示，陸委會與海峽交流基金會也都將李凈瑜赴陸相關資訊知會國台辦和大陸海峽兩岸關係協會，並請陸方迅速協調有關部門，給予李凈瑜入出境便利與協助，並確保人身安全。



邱垂正說，陸方1月再度拒絕給予李凈瑜入境證件，又告知她入境後才會依法同意探視，顯示陸方有關部門仍是刻意刁難。



邱垂正指出，國台辦昨天的說法明顯與事實不符。陸方無論是刻意不做傳達協調、或有意誤導公眾視聽，都已影響李明哲及家屬權益。呼籲陸方有關部門不要設定各種探視障礙，應及時依陸方自己的法令規定，同意家屬赴陸探視並提供應有協助。



李明哲2017年3月19日起遭陸方限制人身自由。李凈瑜去年4月10日曾持台胞證，希望赴陸尋夫，卻在機場航空公司櫃台被告知證件已經遭註銷。隨後，李明哲去年9月、11月兩次開庭，李凈瑜都是採單次落地簽，赴陸旁聽。



李明哲去年移監到湖南省益陽市沅江市南嘴鎮赤山監獄服刑。



李凈瑜1月29日收到赤山監獄的通知書後，隔天上午前往桃園國際機場，欲搭機前往監獄行使家屬探視權利，卻遭廈門航空公司以未持有效台胞證為由拒絕登機。（編輯：馮昭）1070201