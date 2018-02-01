江啟臣盧秀燕拚提名 胡志強兩邊都站台

（中央社記者王承中台北1日電）爭取台中市長選舉提名的國民黨立委江啟臣明天邀請前台中市長胡志強出席市政願景發表會。另一位爭取提名的國民黨立委盧秀燕今天說，胡志強明天也會到服務處站台。



中國國民黨立法委員盧秀燕與江啟臣爭取台中市長選舉提名，國民黨提名協調小組日前決定1月底、2月初以全民調決定提名人選，結果預計農曆年前出爐。



隨著農曆年節將近，盧秀燕、江啟臣勤跑基層，就連立法院在臨時會時，也會抽出空擋回台中跑行程，尋求支持，兩人相繼找黨內同志幫忙站台助陣。



盧秀燕1月31日提出施政四大願景，找來國民黨立委賴士葆、費鴻泰及曾銘宗背書站台；江啟臣將在2日舉辦大台中市政願景發表會，不僅國民黨立委顏寬恒、林為洲、馬文君及許毓仁將出席，胡志強、前內政部長李鴻源、前交通部長葉匡時也將共襄盛舉。



據了解，江啟臣明天將針對台中市幾個重要問題，如空污、財政、交通等，提出系統性的解決方向跟市政願景，而李鴻源、葉匡時未來也將以市政顧問的角色大力協助，展現江啟臣過去擔任政務官的行政經驗與人脈，將成為未來擔任市長的強項。



盧秀燕晚間告訴中央社記者，明天胡志強出席江啟臣的發表會前，將到她的服務處站台。



對於江啟臣找來前政務官站台，盧秀燕說，她跟江啟臣的狀況不太一樣，她長期在立法院財政委員會，對於市政、預算比較熟悉，而江啟臣在外交及國防委員會，可能內政方面需要專家幫忙背書。（編輯:溫貴香）1070201