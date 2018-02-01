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郝龍斌指願退讓 宋瑋莉：回歸黨內機制

發稿時間：2018/02/01 21:25

最新更新：2018/02/01 22:35

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國民黨副主席郝龍斌1日受訪表示，基隆市議長宋瑋莉（右）願讓前移民署長謝立功（左）出線。宋瑋莉下午聲明指出，對於烏龍民調，有意以黨團結為優先考量，但一切要回歸黨內機制。（資料照片）中央社記者王朝鈺攝　107年2月1日國民黨副主席郝龍斌1日受訪表示，基隆市議長宋瑋莉（右）願讓前移民署長謝立功（左）出線。宋瑋莉下午聲明指出，對於烏龍民調，有意以黨團結為優先考量，但一切要回歸黨內機制。（資料照片）中央社記者王朝鈺攝　107年2月1日

（中央社記者王朝鈺基隆市1日電）中國國民黨副主席郝龍斌今天受訪表示，基隆市議長宋瑋莉願意讓前移民署長謝立功出線。宋瑋莉下午聲明指出，對於烏龍民調，有意以黨團結為優先考量，但一切要回歸黨內機制。

郝龍斌今天上午接受廣播主持人黃光芹專訪時表示，就他側面了解，宋瑋莉願意讓謝立功出線，主要原因是此次烏龍民調，雖然是民調公司出錯，但基隆市黨部也難辭其咎，且當時第一次公布民調時，宋瑋莉已承認敗選，既然已經承認敗選，因此願意退讓，並指宋瑋莉非常能夠顧全大局。

宋瑋莉今天下午發布新聞稿指出，確實如郝龍斌所說，她在初選民調結果出爐的第一時間就已恭喜並表態支持謝立功，後續因民調公司數據誤植引發軒然大波，經深思後認為團結應該是最優先考量。

她說，沒想到烏龍民調讓外界質疑公正性與「操作數據」等說法，這對國民黨與自己名譽都造成莫大傷害，「瑋莉絕不能忍」，因此堅持必須還原事實，讓真相大白，並將一切回歸黨內機制。

對於「操作數據」說法，謝立功指出，「我想還是尊重宋瑋莉的看法，若是有關民調誤植，全方位民調公司也已經說明，我也能接受」。至於是否仍傾向以協調方式決定提名人選，謝立功強調，都講過了不再多言。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070201

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