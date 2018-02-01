/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： pixel海底撈藍月統一發票

美議員提名　香港雨傘運動角逐和平獎

>rss

立委選區重劃建議 南竹肯定屏高反對

發稿時間：2018/02/01 21:37

最新更新：2018/02/01 21:50

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社台北1日綜合報導）立委選區重劃建議案，竹縣台南將各增1席，高雄屏東將各少1席。新竹縣長邱鏡淳盼能順利通過，台南市府指還市民一個公道。屏東縣則持反對態度，高雄市府指不應減少1席懲罰高雄。

中選會今天討論立委選區重劃，建議採第7屆立委計算方式，依此，台南市及新竹縣可各增加1席，高雄市及屏東縣各減少1席，其餘不變。不過，這項建議案最後仍得送立院同意。

新竹縣長邱鏡淳表示，新竹縣整體城市產業發展，科技新創、家庭可支配所得及人口成長率等均正成長；此外，新竹科學園區是國家的競爭力象徵，許多需求與問題，仰賴地區立法委員協助。

邱鏡淳說，很感謝中選會針對第10屆立法委員選區劃分採第7屆計算公式，讓新竹縣再多1席立委席次，以服務更多鄉親及廠商，未來也將向立法院表達新竹縣需再增加1席立委席次的心聲，盼能順利促成通過。

民進黨台南市黨部主委顏純左說，以民國101年人口數計算，台南應該多1席立委，但因當時國民黨立委黃昭順等人提案要求10年檢討一次，所以才延至107年；這1席立委本來就是要給台南，這是遲來的正義。

國民黨台南市黨部書記長謝淑媛對台南市可望多1席立委樂觀其成，她表示，多1席立委，讓國民黨多一個機會贏得選舉，增加服務的機會，市黨部一定全力以赴，不會拱手讓人，每個選區都會推人，人選遴選中。

台南市政府民政局長陳宗彥表示，依人口數作為計算基準，台南市早應有6席立委，卻在國民黨執政時，硬被拿掉1席，若是台南市真的多1席立委，也算是還給台南市民一個公道。

高雄市民政局長張乃千指出，人口數影響立委席次，是因為縣市合併造成，他認為，不應減少1席，來懲罰高雄市。

國民黨立委黃昭順指出，民進黨執政高雄市造成人口數減少才會面臨立委席次可能少1席的處境，她希望維持現有席次，才能落實地方服務。

民進黨立委陳其邁指出，立委名額分配方式攸關人民選舉權是否平等，也關係立法院如何組成，他主張以法律明定，他認為中選會的首要任務應是提出修法建議，再依法提出選舉區變更案。

民進黨立委許智傑呼籲中選會要三思。他說立委席次不僅要考量人口數，也要兼顧城鄉差距和族群文化等，希望中央未來配合國土重劃再一併考量。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，屏東縣政府反對屏東立委席次從3席減少為2席，這違反了民主制度票票等值的最基本精神，除了外島外，全國113席次的立委平均25萬至30萬人1席，如果屏東只剩2席立委，等於每40萬人1席，相差10萬人如何代表民意，縣政府將會透過管道向中選會表達意見。

民進黨屏東縣黨部主委李清聖表示，對於這樣的決議，中選會應該三思，屏東幅員廣闊，3席變2席在建設發展及服務都少了聲音，民進黨屏東縣黨部反對。國民黨屏東縣黨部也表達反對立場，主委廖婉汝表示，屏東縣幅員廣，3席變2席，等於屏南、屏北一席，對於服務的落實和品質都有嚴重影響。1070201

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP