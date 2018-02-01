立委選區重劃建議 南竹肯定屏高反對

（中央社台北1日綜合報導）立委選區重劃建議案，竹縣台南將各增1席，高雄屏東將各少1席。新竹縣長邱鏡淳盼能順利通過，台南市府指還市民一個公道。屏東縣則持反對態度，高雄市府指不應減少1席懲罰高雄。



中選會今天討論立委選區重劃，建議採第7屆立委計算方式，依此，台南市及新竹縣可各增加1席，高雄市及屏東縣各減少1席，其餘不變。不過，這項建議案最後仍得送立院同意。



新竹縣長邱鏡淳表示，新竹縣整體城市產業發展，科技新創、家庭可支配所得及人口成長率等均正成長；此外，新竹科學園區是國家的競爭力象徵，許多需求與問題，仰賴地區立法委員協助。



邱鏡淳說，很感謝中選會針對第10屆立法委員選區劃分採第7屆計算公式，讓新竹縣再多1席立委席次，以服務更多鄉親及廠商，未來也將向立法院表達新竹縣需再增加1席立委席次的心聲，盼能順利促成通過。



民進黨台南市黨部主委顏純左說，以民國101年人口數計算，台南應該多1席立委，但因當時國民黨立委黃昭順等人提案要求10年檢討一次，所以才延至107年；這1席立委本來就是要給台南，這是遲來的正義。



國民黨台南市黨部書記長謝淑媛對台南市可望多1席立委樂觀其成，她表示，多1席立委，讓國民黨多一個機會贏得選舉，增加服務的機會，市黨部一定全力以赴，不會拱手讓人，每個選區都會推人，人選遴選中。



台南市政府民政局長陳宗彥表示，依人口數作為計算基準，台南市早應有6席立委，卻在國民黨執政時，硬被拿掉1席，若是台南市真的多1席立委，也算是還給台南市民一個公道。



高雄市民政局長張乃千指出，人口數影響立委席次，是因為縣市合併造成，他認為，不應減少1席，來懲罰高雄市。



國民黨立委黃昭順指出，民進黨執政高雄市造成人口數減少才會面臨立委席次可能少1席的處境，她希望維持現有席次，才能落實地方服務。



民進黨立委陳其邁指出，立委名額分配方式攸關人民選舉權是否平等，也關係立法院如何組成，他主張以法律明定，他認為中選會的首要任務應是提出修法建議，再依法提出選舉區變更案。



民進黨立委許智傑呼籲中選會要三思。他說立委席次不僅要考量人口數，也要兼顧城鄉差距和族群文化等，希望中央未來配合國土重劃再一併考量。



屏東縣政府發言人黃建嘉表示，屏東縣政府反對屏東立委席次從3席減少為2席，這違反了民主制度票票等值的最基本精神，除了外島外，全國113席次的立委平均25萬至30萬人1席，如果屏東只剩2席立委，等於每40萬人1席，相差10萬人如何代表民意，縣政府將會透過管道向中選會表達意見。



民進黨屏東縣黨部主委李清聖表示，對於這樣的決議，中選會應該三思，屏東幅員廣闊，3席變2席在建設發展及服務都少了聲音，民進黨屏東縣黨部反對。國民黨屏東縣黨部也表達反對立場，主委廖婉汝表示，屏東縣幅員廣，3席變2席，等於屏南、屏北一席，對於服務的落實和品質都有嚴重影響。1070201