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姚文智：柯文哲不會是綠市議員參選人母雞

發稿時間：2018/02/02 10:02

最新更新：2018/02/02 10:02

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（中央社記者蘇龍麒台北2日電）表態參選台北市長的民進黨立委姚文智今天說，以「母雞帶小雞」角度來看，台北市長柯文哲不會是民進黨市議員參選人的母雞，因為與柯文哲站在一起，會被民進黨支持者質疑。

姚文智上午接受媒體人周玉蔻廣播節目「蔻蔻早餐」訪問。

被問到年底的台北市長選舉，與2014年有什麼不同？姚文智說，2014年國民黨完全執政、2018年民進黨完全執政，民進黨必須對首都的政策、執政負責，情勢完全不一樣，上次民進黨與柯文哲都是在野，要打敗國民黨，但柯文哲這3年來，與民進黨原先支持的柯文哲完全不一樣。

柯文哲日前在歐洲議會演講提出「台北價值」，將西方社會進步的價值，涵納入華人社會，並強調台北有活躍公民社會、亞洲最大的同志遊行，和其他華人社會不一樣。

姚文智說，大家期待柯文哲講「台灣價值」，可惜給他機會，他還是一樣。姚文智說，柯文哲曾經在「一邊一國」的場合撕身分證，但到2016年又講「兩岸一家親」；柯文哲曾經參與前軍情局長汪希苓新書發表會稱頌故總統蔣經國，10天後又走訪鄭南榕紀念館，「範圍有多廣，讓大家都錯亂了」。

周玉蔻詢問姚文智有關他目前民調偏低看法，姚文智認為，民調低是整個局勢沒有改變，柯文哲有現任光環、又是媒體寵兒，柯文哲民調高，有民進黨幫他墊高，國民黨也有一點。

不過姚文智強調，現在沒有市議員參選人會與柯文哲合掛看板，只有被民進黨開除黨籍的台北市議員童仲彥有合掛看板。

他說，以「母雞帶小雞」的角度來看，柯文哲不會是民進黨參選人的母雞，因為與柯文哲站在一起，會被民進黨支持者質疑。

此外，姚文智也強調，民進黨應該在台北市長選舉提名候選人，他與前副總統呂秀蓮都表達參選意願，黨內就應討論遊戲規則，雙北都應回到民進黨初選，雖然黨中央的選對會宣告雙北是徵召區，但也可以不徵召，用協調就好。

他說，如果黨內有人民調贏他，就全力支持民進黨的同志。

周玉蔻最後不斷追問姚文智，是否接受兩階段民調，如果不接受會不會脫黨參選到底？姚文智直言，不會接受兩階段民調，因為兩階段民調是為了合作，他認為民進黨應該提名自己的候選人，如果黨中央決定要兩階段民調，「到時候會有相當的行動，現在不必說」。（編輯：林淑媛）1070202

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