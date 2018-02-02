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公民參與發電 行政院研擬獎勵方案

發稿時間：2018/02/02 12:09

最新更新：2018/02/02 12:09

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(中央社記者王承中台北2日電）行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫今天表示，行政院對推動公民電廠非常重視，將在能源轉型白皮書中列入推動方案，最快今年上半年會有結果，目前也在研擬試辦獎勵方案。

由民眾及綠色和平基金會、主婦聯盟環境保護基金會及台灣主婦聯盟生活消費合作社等民團所共同成立的「台灣綠主張綠電生產合作社」，上午在立法院召開「台灣綠電合作發」記者會，宣布全台灣第一個以合作社開發的太陽能案場，2017年底在苗栗投入發電任務。

綠電合作社理事主席黃淑德表示，綠電合作社是台灣第一個以「公民小額集資，推動參與發綠電」的合作組織，邀請民眾一起參與能源的生產，一起促成台灣落實能源轉型，希望到了2025年在台灣，人人都可選擇購買綠電。

主婦聯盟環境保護基金會代表吳心萍表示，歐洲、日本的綠能發展，民眾才是最重要的角色，台灣面對能源議題，常聚焦在發電問題怎麼解決，卻很少關注到公民是否有參與機會，綠電合作社提供想要參與綠電的民眾一個實踐途徑。

與會的林子倫表示，過去能源轉型都是以技術為本，由公部門、大企業發動，今天公民不只扮演能源消費者，還扮演生產者的角色，行政院也對於推動公民電廠非常重視。公民電廠的推動方案，將列在能源轉型白皮書中，最快今年上半年會有結果，也在研擬試辦獎勵方案。(編輯：許雅靜)1070202

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