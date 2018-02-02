蕭淑麗退黨選嘉義市長 黃敏惠尊重

國民黨籍嘉義市議會議長蕭淑麗（右），2日宣布退出國民黨，將以無黨籍身分投入年底嘉義市長選舉。（檔案照片）中央社記者江俊亮攝 107年2月2日

（中央社記者江俊亮嘉義市2日電）國民黨籍嘉義市議會議長蕭淑麗，今天宣布退出國民黨，將以無黨籍身分投入年底嘉義市長選舉。已宣布參選的前嘉義市長黃敏惠表示尊重，並表示將會好好思考接下來的選戰布局。



蕭淑麗上午11時20分在嘉義市議會宣布這項消息。她說，3年前的退選，失信於支持她的的鄉親；3年後的今天，她不想再讓歷史重演，因為她認為「決定權不該是政黨，而是存在心中的信念」。



蕭淑麗表示，政治的核心價值，應該是人民百姓的利益為優先，而「政黨」應該是集結志同道合的同路人，一起走在理想的道路上，為人民百姓創造最大的利益，不該只是奪取政權的工具。



她說，經過多日思考，決定退出中國國民黨，以無黨籍身分投入年底嘉義市長選舉，直接訴諸民意，追隨嘉義市民主前輩許世賢博士、黨外的精神與腳步，為人民百姓無怨無悔的付出。



蕭淑麗指出，嘉義市需要一位新市長，才能有新思維、新作為，帶給城市進步的新力量與新氣象，她相信自己一步一腳印，長期在地方上耕耘，也感受到嘉義市民的期許與熱情，嘉義的未來可以不一樣。



對於蕭淑麗的退黨參選聲明，前嘉義市長黃敏惠表示尊重，並表示將會好好思考接下來的選戰布局。



年底嘉義市長選舉，目前除了民進黨提名現任市長涂醒哲爭取連任之外，國民黨主席吳敦義1月27日南下嘉義市為基層小組長授證時，前嘉義市長黃敏惠也宣布投入嘉義市長選舉。(編輯:孫承武)1070202