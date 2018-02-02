民眾服務社若非附隨組織 學者：國民黨何需監督

不當黨產處理委員會2日在台北針對「民眾服務總社是否為中國國民黨之附隨組織」舉行聽證會，民眾服務總社在程序開始後仍沒人到場出席。中央社記者裴禛攝 107年2月2日

（中央社記者葉素萍、侯姿瑩台北2日電）黨產會今天舉辦聽證會，討論民眾服務總社是否為國民黨附隨組織；成功大學教授梁文韜說，如果民眾服務社不是附隨組織，國民黨為何要「定期監督」？



利害關係人代表、中國國民黨考紀會主委魏平政在最後陳述表示，國民黨1月24日才收到黨產會調查報告，對於民眾服務社這樣有60年歷史的組織，短短2週要國民黨回應，這樣的程序對國民黨很不公平。



他也質疑，在當事人沒有代表出席的狀況下舉行聽證會的正當性，也呼籲黨產會應該找來所有鄉鎮的民眾服務分社代表，讓他們都有陳述的機會，以認定他們是否為國民黨附隨組織。而對於民眾服務社理事長至今未改選的問題，他認為，內政部應介入協助處理。



黨產會副主任委員兼發言人施錦芳強調，聽證只是調查的一環，如果缺乏明確事證，黨產會會繼續調查，甚至不排除後續再辦聽證會的需要，「黨產會絕對不會率性地自己去進行認定」。



黨產會上午召開聽證會，討論焦點為中華民國民眾服務總社是否為社團法人中國國民黨實質控制其人事、財務或業務經營，或曾由國民黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制的附隨組織？



黨產會邀請的專家學者梁文韜說，民眾服務社代表的就是當時戒嚴時期的極權統治，極權統治把手伸到神經最末端，社會控制、維穩、監控人民；「黨國合體」時代，國民黨服務名義做幌子，黨部與民眾服務社組織、人事安排、經費、地址有高度重複性，經費更是天文數字，動輒一年幾百萬、幾十萬元，在國庫通黨庫、黨控制一切的狀況下，這些錢本來就是人民的錢。



梁文韜質疑，如果這些民眾服務社不是所謂的附隨組織，為何國民黨要定期監督？就是因為它是附隨組織，所以有些政治任務要做具體回報業績；「我看不到任何的理由，說它不是個附隨組織」。



中國國民黨考紀會主委魏平政質疑，梁文韜是香港人，沒有接觸過民眾服務社，專家證人應該是用親身經驗來談，而不是採用別人的資料。



梁文韜反嗆，研究恐怖組織、黑社會的人，是不是要一定跟他們一夥？也不是所有研究性工作者的人，都要當性工作者，研究國民黨要參與國民黨才能研究嗎？這些都是公開資料，如果要用這種方式質疑，那就不用做研究了。



黨產會則補充，梁文韜雖是香港出生，但是他有中華民國國籍，而且他是牛津大學政治哲學博士。



另一位黨產會邀請的政治大學國家發展研究所教授李酉潭則說，民眾服務社不只是國民黨附隨組織而已，根本是國民黨黨部。



李酉潭說，他是國民黨的失聯黨員，有10年黨齡，在大學以前，被國民黨記過大功，他有資格講話，而他的心情不是要清算哪個黨，而是要推動轉型正義。（編輯：張良知）1070202