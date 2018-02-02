民眾服務社聽證 國民黨：僅輔導非附隨組織

不當黨產處理委員會2日在台北針對「民眾服務總社是否為中國國民黨之附隨組織」舉行聽證會，國民黨考紀會主委魏平政（圖）代表國民黨出席。中央社記者裴禛攝 107年2月2日

（中央社記者劉麗榮台北2日電）不當黨產處理委員會今天開聽證會釐清民眾服務總社是否為國民黨附隨組織，國民黨考紀會主委魏平政說，許多人民團體由國民黨輔導成立，不代表就是黨的附隨組織。



黨產會上午開會，聽證會的爭點為，中華民國民眾服務總社是否為社團法人中國國民黨實質控制其人事、財務或業務經營，或曾由國民黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制的附隨組織？



黨產會報告指出，中華民國民眾服務總社的前身為中華民國服務社，成立於民國51年7月2日，內政部同年准予立案。社員包括基本社員、團體社員。基本社員為國民黨中央委員會相關單位主管或副主管。總社理事長多由國民黨祕書長擔任，且多位理監事具國民黨黨權。



報告說，理監事自104年後未改選，不過，前國民黨主席洪秀柱任內，總社理監事聯席會議通過時任的秘書長莫天虎、組發會主委張雅屏、行管會主委邱大展等人入會。



報告並指出，國民黨全國135個黨部，其中125個黨部與民眾服務社位於同一地址，超過92%。民眾服務社像是基層區黨部的化身，密不可分，在同一屋簷下辦公，人員互通有無。



報告說，國民黨民眾服務手冊明確指出，民眾服務站應為所隸屬的黨部做社會調查工作，利用服務機會，收集當地機關、團體、地方派系、潛在勢力、各階層領袖人物背景等資料，報告也舉出民眾服務社參與國民黨輔選情形。



財務方面，台灣省政府曾依國民黨要求，將各縣市政府純收入總額1%列為社會事業費，撥予各縣市國民黨部。人事經費也在國民黨中央委員會中討論，將人事經費改列為社會事業補助費，撥歸民眾服務站，即作為區級黨部人事費用。民國43年時，全國各級民眾服務處，列入省政府預算補助。



民眾服務社今天沒有任何代理人出席，利害關係人、中國國民黨考紀會主委魏平政說，黨產會是否有調查理事長？如果根本沒有理事長，今天也沒有代表人，等於服務社沒有當事人能力，無法進行行政程序，浪費今天聽證。



魏平政說，國民黨1月24日才收到調查報告，60年的歷史，短短兩週內要回應，這樣的程序對國民黨很不公平。且報告有諸多謬誤，多次引用月刊文章，沒有進一步查證就拿來當證據，斷章取義，選擇對國民黨、服務社不利的指控。



魏平政指出，國民黨在台灣執政時間很長，當時百廢待舉，為了重建秩序，成立很多人民團體、職業公會等，是由國民黨輔導成立，但並不代表就是國民黨的附隨組織，國民黨只是輔導，輔導過程有些東西要支援。



他說，報告指各地服務社地址設在國民黨，有附隨組織可能，這很很可笑。地檢署、法院跟律師公會長期都在同一地址上班，大家會認為律師公會是法院的附隨組織嗎？（編輯：林沂鋒）1070202



