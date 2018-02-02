/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小港氣爆pixel海底撈藍月

樂陞案 北院判許金龍有期徒刑18年

>rss

江啟臣盧秀燕拚選中市長 胡志強趕場站台

發稿時間：2018/02/02 13:58

最新更新：2018/02/02 16:01

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
前台中市長胡志強（右），2日上午到國民黨籍立委盧秀燕（左）的服務處為她加油打氣。盧秀燕表示，她跟胡志強是很熟的朋友。對於初選，她說，這只是黨內的事務，和江啟臣會維持君子之爭，不會影響彼此的感情，「我們就是國民黨的一家人」。中央社記者蘇木春攝 107年2月2日前台中市長胡志強（右），2日上午到國民黨籍立委盧秀燕（左）的服務處為她加油打氣。盧秀燕表示，她跟胡志強是很熟的朋友。對於初選，她說，這只是黨內的事務，和江啟臣會維持君子之爭，不會影響彼此的感情，「我們就是國民黨的一家人」。中央社記者蘇木春攝 107年2月2日

（中央社記者趙麗妍、蘇木春台中2日電）爭取台中市長選舉提名的國民黨立委盧秀燕、江啟臣，兩人今天不約而同，分別請來前台中市長胡志強站台，也讓這場初選更為升溫。

胡志強一早先前往盧秀燕服務處，兩人一見面便擁抱，邊看老照片邊回憶往事。盧秀燕出示一張當年胡志強競選連任台中市長時，胡志強脫衣扮岳飛、盧秀燕畫老妝扮岳飛母親的照片。

盧秀燕表示，她跟胡志強是很熟的朋友。對於初選，她說，這只是黨內的事務，和江啟臣會維持君子之爭，不會影響彼此的感情，「我們就是國民黨的一家人」。

胡志強表示，市政府就像一輛公車，市民都在車上；「盧秀燕開車技術不錯」，台中市一定要繼續進步。

胡志強接著趕到江啟臣「台中躍起，大城新生」大台中市政願景發表會，江啟臣說，胡志強是他政大外交系的學長，「報告胡市長，台中市政府你也會是我的學長」。

江啟臣發表整合、活力、開放、智慧、關懷與生態六大途徑的大台中未來市政願景，胡志強稱讚江啟臣所提出的政見切合台中的需要，並說「我當市長時很會做夢，我的夢想都被他(江啟臣)講出來了」、「我是做夢人，他是完夢人」。

胡志強表示，他擔任市長時所提出的「經濟文化國際城」、「超高趕北」等政見，現在要靠江啟臣來全部恢復。

台中市新聞局長卓冠廷表示，在市長林佳龍的帶領下，台中市各項市政全力推動中，不論是交通、建設、治安改善、經濟發展、空汙防治、社會福利等都同步進行，磁吸效應持續發揮，讓台中去年順利成為全台第二大城，宜居城市的形象也受到各界肯定。1070202

宣布參選台中市長的國民黨立委江啟臣（左）2日舉行大台中市政願景發表記者會，前台中市長胡志強（右）稱讚江啟臣所提出的政見切合台中的需要。中央社記者趙麗妍攝 107年2月2日宣布參選台中市長的國民黨立委江啟臣（左）2日舉行大台中市政願景發表記者會，前台中市長胡志強（右）稱讚江啟臣所提出的政見切合台中的需要。中央社記者趙麗妍攝 107年2月2日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP