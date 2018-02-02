江啟臣盧秀燕拚選中市長 胡志強趕場站台

前台中市長胡志強（右），2日上午到國民黨籍立委盧秀燕（左）的服務處為她加油打氣。盧秀燕表示，她跟胡志強是很熟的朋友。對於初選，她說，這只是黨內的事務，和江啟臣會維持君子之爭，不會影響彼此的感情，「我們就是國民黨的一家人」。中央社記者蘇木春攝 107年2月2日

（中央社記者趙麗妍、蘇木春台中2日電）爭取台中市長選舉提名的國民黨立委盧秀燕、江啟臣，兩人今天不約而同，分別請來前台中市長胡志強站台，也讓這場初選更為升溫。



胡志強一早先前往盧秀燕服務處，兩人一見面便擁抱，邊看老照片邊回憶往事。盧秀燕出示一張當年胡志強競選連任台中市長時，胡志強脫衣扮岳飛、盧秀燕畫老妝扮岳飛母親的照片。



盧秀燕表示，她跟胡志強是很熟的朋友。對於初選，她說，這只是黨內的事務，和江啟臣會維持君子之爭，不會影響彼此的感情，「我們就是國民黨的一家人」。



胡志強表示，市政府就像一輛公車，市民都在車上；「盧秀燕開車技術不錯」，台中市一定要繼續進步。



胡志強接著趕到江啟臣「台中躍起，大城新生」大台中市政願景發表會，江啟臣說，胡志強是他政大外交系的學長，「報告胡市長，台中市政府你也會是我的學長」。



江啟臣發表整合、活力、開放、智慧、關懷與生態六大途徑的大台中未來市政願景，胡志強稱讚江啟臣所提出的政見切合台中的需要，並說「我當市長時很會做夢，我的夢想都被他(江啟臣)講出來了」、「我是做夢人，他是完夢人」。



胡志強表示，他擔任市長時所提出的「經濟文化國際城」、「超高趕北」等政見，現在要靠江啟臣來全部恢復。



台中市新聞局長卓冠廷表示，在市長林佳龍的帶領下，台中市各項市政全力推動中，不論是交通、建設、治安改善、經濟發展、空汙防治、社會福利等都同步進行，磁吸效應持續發揮，讓台中去年順利成為全台第二大城，宜居城市的形象也受到各界肯定。1070202



