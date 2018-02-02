蕭淑麗宣布退黨參選 黃敏惠表示尊重

國民黨籍嘉義市議會議長蕭淑麗（左）2日宣布退出國民黨，將以無黨籍身分投入年底嘉義市長選舉。已宣布參選的前嘉義市長黃敏惠（右）表示尊重。（中央社檔案照片）

（中央社記者江俊亮嘉義市2日電）嘉義市議會議長蕭淑麗今天宣布退出中國國民黨，將以無黨籍身分參選嘉義市長。對此，日前宣布回鍋參選的前嘉義市長黃敏惠表示尊重，將會好好思考接下來的選戰布局。



59歲的黃敏惠出生嘉義東石，民國94年代表國民黨參選嘉義市長，擊敗當時尋求連任的民進黨籍市長陳麗貞，成為嘉義市自民國71年升格為省轄市後的第一位國民黨籍市長，4年後蟬聯成功。今年1月27日，國民黨主席吳敦義南下嘉義市為基層小組長授證時，黃敏惠宣布回鍋參選，投入年底嘉義市長選戰。



對於蕭淑麗退黨參選，黃敏惠表示尊重。她說，這幾年在基層了解民意，因此這次參選，希望找回嘉義市的光榮與驕傲。會好好思考接下來的選戰布局，「我會努力、努力、再努力」。



對於蕭淑麗突然宣布退黨參選，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，事前並無所知，將與蕭淑麗聯繫，進行通盤了解。站在黨部立場，當然不希望黨員退黨。



蔡明顯指出，黨中央原訂1月25日要找有意參選的蕭淑麗、黃敏惠、前青輔會主委李允傑協調，但因蕭淑麗出國而作罷，相關的協商日期也還未敲定。(編輯:孫承武)1070202