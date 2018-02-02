蕭淑麗退黨參選 國民黨盼冷靜回黨內溝通

（中央社記者劉麗榮台北2日電）嘉義市議會議長蕭淑麗今天宣布退出國民黨，以無黨籍參選嘉義市長。國民黨說，提名工作一直在等待蕭淑麗回應，希望她冷靜思考，回到黨內溝通。



中國國民黨籍的蕭淑麗上午召開記者會，宣布退出國民黨，將以無黨籍身分投入年底嘉義市長選舉。目前藍營已宣布參選的有前嘉義市長黃敏惠和前行政院青年輔導委員會主委李允傑。



國民黨組織發展委員會主委李哲華受訪表示，去年12月分別邀請蕭淑麗、黃敏惠、李允傑等人溝通，有人認為民調是最客觀的，但蕭淑麗對民調有疑慮，黨中央建議蕭可以自己找民調公司做，再提供給黨中央參考，嘉義市的提名工作「一直耐心等待蕭淑麗的回應」，不過蕭遲未有進一步回應。



李哲華說，1月25日發通知將召開中央提名協調小組第二次會議，邀請三位有意參選者出席，蕭淑麗表示要出國，29日回國，國民黨配合時間，等蕭返台再排開會時間，「哪知道她今天就宣布」，事先並未知會黨中央。



李哲華指出，已要求嘉義市黨部主委蔡明顯盡速跟蕭淑麗聯繫，希望蕭淑麗冷靜思考，就黨內提名機制先協調溝通，都還沒談要用什麼機制產生，就直接宣布，對黨、對她都不好，黨員和支持者也會傷心。



李哲華說，國民黨大門還是敞開，希望蕭淑麗回歸，共同商議，相忍為黨。目前地方黨部聯繫尚無進展，因為蕭淑麗沒有接電話。（編輯：林興盟）1070202