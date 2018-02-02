/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小港氣爆pixel海底撈藍月
>rss

蕭淑麗退黨參選 國民黨盼冷靜回黨內溝通

發稿時間：2018/02/02 15:28

最新更新：2018/02/02 15:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉麗榮台北2日電）嘉義市議會議長蕭淑麗今天宣布退出國民黨，以無黨籍參選嘉義市長。國民黨說，提名工作一直在等待蕭淑麗回應，希望她冷靜思考，回到黨內溝通。

中國國民黨籍的蕭淑麗上午召開記者會，宣布退出國民黨，將以無黨籍身分投入年底嘉義市長選舉。目前藍營已宣布參選的有前嘉義市長黃敏惠和前行政院青年輔導委員會主委李允傑。

國民黨組織發展委員會主委李哲華受訪表示，去年12月分別邀請蕭淑麗、黃敏惠、李允傑等人溝通，有人認為民調是最客觀的，但蕭淑麗對民調有疑慮，黨中央建議蕭可以自己找民調公司做，再提供給黨中央參考，嘉義市的提名工作「一直耐心等待蕭淑麗的回應」，不過蕭遲未有進一步回應。

李哲華說，1月25日發通知將召開中央提名協調小組第二次會議，邀請三位有意參選者出席，蕭淑麗表示要出國，29日回國，國民黨配合時間，等蕭返台再排開會時間，「哪知道她今天就宣布」，事先並未知會黨中央。

李哲華指出，已要求嘉義市黨部主委蔡明顯盡速跟蕭淑麗聯繫，希望蕭淑麗冷靜思考，就黨內提名機制先協調溝通，都還沒談要用什麼機制產生，就直接宣布，對黨、對她都不好，黨員和支持者也會傷心。

李哲華說，國民黨大門還是敞開，希望蕭淑麗回歸，共同商議，相忍為黨。目前地方黨部聯繫尚無進展，因為蕭淑麗沒有接電話。（編輯：林興盟）1070202

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP