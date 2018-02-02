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總統：加碼投資基礎研究及科學教育

發稿時間：2018/02/02 17:13

最新更新：2018/02/02 21:13

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zoom in 2018年台灣國際科學展覽會2日舉行頒獎典禮，總統蔡英文出席並致詞。中央社記者徐肇昌攝　107年2月2日2018年台灣國際科學展覽會2日舉行頒獎典禮，總統蔡英文出席並致詞。中央社記者徐肇昌攝　107年2月2日

（中央社記者吳欣紜台北2日電）總統蔡英文今天出席台灣國際科學展覽會時表示，台灣需要更多兼顧創造力的國際視野跟社會關懷的科學家，台灣也正加碼投資基礎研究及科學教育，創造出更多專業人才溝通的機會。

蔡總統指出，國際科展是培育人才的平台，面對全世界的挑戰，台灣需要更多兼顧創造力的國際視野跟社會關懷的科學家，如同今年展覽會的主題「STEAM」，科學、科技、工程、數學再加上藝術，跨領域的整合將使人類文明克服挑戰，邁向永續發展的關鍵。

蔡總統說，把握住這個趨勢，台灣正在加碼投資基礎研究及科學教育，去年台灣大幅翻修科學技術基本法，推動創新產業旗艦計畫就是一個最好的例子，同時也透過政策推動，創造出更多專業人才溝通的機會。

同時，蔡總統也向現場來自企業界、學術界及在多個國家推動教育的人士喊話，希望在產官學之間可以有更多合作，栽培更多對研究有興趣的優秀學子，並且促成更多的國際教育。

總統強調，大人要更努力，讓每個有志於科學研究的學生都得到足夠的支持、可以勇敢追夢，「這就是我們這一代的責任」。

2018年台灣國際科展今天頒獎，國內「青少年科學獎」分別由北一女學生洪若淇、師大附中王凱及江佶龍獲得，國外青少年科學家獎由來自俄羅斯的2名女學生獲得，並由蔡總統頒獎。（編輯：梁君棣）1070202

總統蔡英文（左3）2日在台北出席2018年台灣國際科學展覽會頒獎典禮，親自頒發青少年科學獎給獲獎學生並合影。中央社記者徐肇昌攝　107年2月2日總統蔡英文（左3）2日在台北出席2018年台灣國際科學展覽會頒獎典禮，親自頒發青少年科學獎給獲獎學生並合影。中央社記者徐肇昌攝　107年2月2日
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