陸委會籲對岸新時代部署 應盡速溝通

（中央社記者繆宗翰台北2日電）對於中共中央對台工作會議，陸委會今晚重申，對岸所謂「新時代」對台部署，應放棄只會讓兩岸民心漸行漸遠的對台負面作為，儘速溝通協商。維護兩岸關係良性互動是雙方責任。



行政院大陸委員會晚間透過新聞稿表示，北京當局片面設定「一中原則」與「九二共識」作為兩岸互動的政治基礎，利用各種手段施壓威嚇及矮化台灣，是造成兩岸關係遲滯不前的主要原因。



陸委會指出，陸方加大施壓及推促所謂融合發展措施的兩手策略，政府再次提醒國人，對岸制度與價值存在差異，赴陸及交流合作前應審慎評估潛在風險，政府也會檢視兩岸互動安全管理，維護台灣社會秩序、民眾權益及交流健康發展。



陸委會強調，維護兩岸關係良性互動是雙方的責任，不是一方用政治、軍事強權壓力來壓迫另方妥協；在這個部分，對岸沒有尊重台灣人民，無助於台海及區域的和平與穩定。承擔維護兩岸和平的應有責任，兩岸才會有相向而行的新氣象。



2018年中共中央對台工作會議1至2日在北京舉行。



即將出任大陸全國政協主席、主管對台工作的中共中央政治局常委、現任中國國務院副總理汪洋在會議上表示，未來對台要堅持「一中原則」和「九二共識」，堅決反對、遏制「台獨」，深化兩岸經濟社會融合發展。



汪洋還說，將積極擴大兩岸經濟文化交流合作，持續深化兩岸經濟社會融合發展，逐步為台灣民眾在中國大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇，推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合。（編輯：周慧盈）1070202