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日核災區食品傳過年解禁 外交部：未聽聞

發稿時間：2018/02/02 20:58

最新更新：2018/02/02 20:58

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（中央社記者侯姿瑩台北2日電）媒體報導，最快農曆過年時，台灣就會開放日本福島等5縣核災區食品進口。對此，外交部今天表示，未聽聞相關訊息，也未接獲指示針對這項議題與日本展開磋商。

聯合晚報今天報導，在日本政府強大壓力下，加上政府極力爭取加入日本主導的跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），最快農曆過年時，就會開放福島等5縣核災地區食品。

外交部發言人李憲章表示，外交部非食品安全管理單位，日本食品進口議題，非屬外交部權責。同時，外交部未聽聞農曆過年時將開放日本福島等5縣食品相關訊息，也未接獲上級機關指示或其他單位通知，將就這項議題與日本展開磋商。

李憲章進一步指出，對於日本食品管制問題，政府的立場向來是在確保國人飲食健康安全的前提下，依據世界貿易組織的規範以及科學根據，並參考歐美先進國家的做法妥善處理。「外交部將遵循政府一貫立場配合辦理」。

行政院稍早表示，對福島等5縣核災區食品開放，沒有時間表，並重申仍以國人健康為第一考量，參考國際標準等原則處理。目前行政院沒有開會討論相關議題，也未收到衛福部送來相關公文。

日本核災區食品開放問題再度引發關注。衛生福利部部長陳時中1月底表示，核災事件發生已經很多年，日本食品政策也需檢討，未來可能會比照美國，改為禁止高風險食品輸入。衛福部次長何啟功也說，食藥署去年底已公布「受輻射影響食品之人體健康風險評估」報告，相關工作檢討都已經呈現出來給外界討論，最後仍得由行政院做決定。

2011年3月11日，日本發生大地震導致福島核電廠發生輻射外洩事故，台灣當年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉5縣食品進口。目前世界各國陸續放寬日本食品進口限制，只有中國大陸與台灣全面禁止福島與鄰近各縣食品進口。

日方已多次表達希望台灣放寬對日本食品輸台限制，但行政院多次強調，確保食用安全無虞下，才會調整。（編輯：張均懋）1070202

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