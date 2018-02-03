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黨產會開鍘婦聯會 雷倩：下週提訴訟

發稿時間：2018/02/03 12:26

最新更新：2018/02/03 15:55

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中華民國婦女聯合會遭黨產會認定為附隨組織，婦聯會主任委員雷倩3日表示，預計下週針對黨產會的行政處分提相關訴訟。（中央社檔案照片）中華民國婦女聯合會遭黨產會認定為附隨組織，婦聯會主任委員雷倩3日表示，預計下週針對黨產會的行政處分提相關訴訟。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北3日電）中華民國婦女聯合會遭黨產會認定為附隨組織，婦聯會主任委員雷倩今天表示，已接到銀行帳戶遭凍結的通知，婦聯會預計下週針對黨產會的行政處分提相關訴訟。

婦聯會決定不簽行政契約，不當黨產處理委員會1日開會認定婦聯會為中國國民黨附隨組織。黨產會主委林峯正表示，婦聯會名下財產，包括現金新台幣385億元立即被凍結，須經黨產會同意才可動用。

雷倩上午在臉書發文表示，黨產會開始凍結銀行帳戶，第一個通知會裡的就是有302億存款的土銀。早在去年8、9月起，在前主委辜嚴倬雲同意授權下，會裡同仁陸續將到齊的定存轉到土銀，準備去年10月底簽行政契約後可以易於轉帳。後來每有進出，黨產會或內政部都會問原因，所以，「婦聯會早就如圍城，被政府密切監控」。

雷倩說，對於黨產會接下來的作為，尤其是調查期間的法律風險，同仁有各種疑問擔心，許多人心情低落。

雷倩上午接受中央社記者訪問，談到近日心情表示，她心情平靜，要保護大家。她以打仗形容，她去的時候已是圍城，外面大敵環伺，她盡力守城，如今城破了，交出指揮權之前就是看守，盡力維持城內居民安全。她現在的工作是確保所有婦聯會同仁，將來在被調查過程中，所有法律權益不會受影響。

雷倩表示，除1月31日黨產會人員前來婦聯會調資料外，黨產會在認定婦聯會為附隨組織後，也通知婦聯會要調後續資料，以及調查1月30日可能有人從婦聯會搬走資料。該名搬走資料員工已於1月31日自行辭職。

至於婦聯會何時改選常委，已表明不會參選的雷倩說，後續還要進行許多手續，包括向內政部申報、會員大會通知等，最快農曆元宵節後改選。（編輯：楊玫寧）1070203

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