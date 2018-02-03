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吳敦義：全民調是合理產生人選的方式

發稿時間：2018/02/03 12:36

最新更新：2018/02/03 13:48

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國民黨主席吳敦義（左）3日到桃園市為基層小組長授證，感謝基層黨員的支持。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月3日國民黨主席吳敦義（左）3日到桃園市為基層小組長授證，感謝基層黨員的支持。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月3日

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）國民黨主席吳敦義今天到桃園市為基層小組長授證，對嘉義市議會議長蕭淑麗宣布退黨參選表示訝異，並強調雖然部分黨員有疑慮，但全民調產生人選，仍然是較公平的方式。

國民黨籍嘉義市議會議長蕭淑麗昨天宣布退黨，要以無黨籍身分投入嘉義市長選舉，吳敦義今天出席桃園市基層小組長授證典禮受訪時對此表示感到訝異，他說，黨在事前都有聯繫會見，同時也告知將進行全民調，已請黨內與蕭淑麗聯繫，希望她能再考慮。

在今天的桃園市基層小組長授證上，立法委員吳志揚的缺席也引發外界對國民黨桃園市長選舉人選的關注。對此，吳敦義表示，桃園市選情艱苦，吳志揚先前曾經兩次拜會，都表示有堅定的意願參選，可是後來好像有一點猶豫考慮，黨部也予以尊重。

至於日前引起軒然大波的基隆，吳敦義指出，這只是民調公司將對的數據填在錯的地方，民調公司已經為此道歉並更正，目前還在協調當中，希望在農曆年前將問題解決。

吳敦義表示，對選情較有希望的地區大家會爭取出線，對於艱困選區望之卻步，黨要做最大的努力，辦一個公平公正公開的初選，全民調是最合理的方式，就連民進黨也採用，至於過程中會產生爭執，這就是「人性」，並不感到意外。（編輯：黃瑞弘）1070203

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