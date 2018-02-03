姚文智：陳景峻指控柯文哲說法如同政變

（中央社記者蔡佳伶、游凱翔台北3日電）民主進步黨籍立法委員姚文智今天表示，台北市副市長陳景峻公開指控台北市長柯文哲私會台北燈節廠商、違法募款，形同政變；陳景峻說，這不是政變，曾向柯文哲反映過。



台北市副市長陳景峻昨天上午說，柯文哲私下見台北燈節得標廠商，還答應幫忙募款，違反行政體制。不過，陳景峻下午透過聲明強調台北市政府內部無不合，該直言的不避諱直諫。



力爭民進黨台北市長提名的姚文智上午前往日新國小進行CITIES論壇錄影前受訪表示，柯文哲出訪不在國內，陳景峻就公開指控柯文哲私會台北燈節廠商、違法募款，這和政變沒兩樣，陳景峻應站出來講清楚。



他說，民進黨非常溫暖，請「景峻兄」棄暗投明，回到民進黨這個大家庭，他感覺陳景峻承受很大委屈，燈會包藏啟人疑竇的秘密。



媒體追問，陳景峻是否因選舉考量批評柯文哲？姚文智表示，選舉考量不至於批評自己的長官，可能是陳景峻瞭解太多內情，這不是與市長合或不合、或要不要選舉的問題，是案子藏了多少政商利益的問題。



陳景峻透過辦公室新聞聯絡人回應，這不是政變，柯文哲常說「有問題就要舉手」，當時他曾向柯文哲反映過，柯文哲也都清楚，不是現在才公開批評。（編輯：李明宗）1070203