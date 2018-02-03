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賴清德訪長照 要增照服員薪水及光榮感

發稿時間：2018/02/03 14:02

最新更新：2018/02/03 14:22

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行政院長賴清德（左2）3日訪視南投縣私立耆福綜合式長期照顧服務機構，關心長輩生活。中央社記者蕭博陽南投縣攝　107年2月3日行政院長賴清德（左2）3日訪視南投縣私立耆福綜合式長期照顧服務機構，關心長輩生活。中央社記者蕭博陽南投縣攝　107年2月3日

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）行政院長賴清德今天到南投縣訪視長照機構，他表示，除下鄉關心長輩，也要讓第一線照顧服務員知道政府很重視他們，將提高薪水及光榮感，同時也增加南投縣的長照經費。

賴清德上午由南投縣長林明溱、草屯鎮長洪國浩、民主進步黨籍立法委員林靜儀與蔡培慧等人陪同，前往竹山鎮紫南宮參拜祈福，賴清德除宣傳前瞻基礎建設計畫、長照2.0政策，也肯定紫南宮每次辦捐血送錢母總是吸引萬人響應，全台灣無其他單位能破紀錄。

接著在衛生福利部長陳時中等人陪同下，前往中寮鄉訪視南投縣私立耆福綜合式長期照顧服務機構，長輩熱情唱民謠歡迎，賴清德也逐一關心他們生活；有長輩用玩具紙鈔打麻將，一名阿公開玩笑說：「今天手氣很好，贏了不少，給你(賴清德)吃紅」，引起眾人歡笑。

賴清德說，耆福長照機構可說是五星級，將長輩照顧得很好，機構土地是中寮鄉公所、經費來自南投縣政府、照顧人才由伊甸社會福利基金會提供，種種善緣才有此成就。他除訪視長輩，也要來讓第一線照服員知道，政府要提高照服員薪水及光榮感。

他表示，行政院很支持南投縣的長照作業，去年編列新台幣4億餘元，今年則編列10億元，盼愈做愈好，提供長輩更好的照顧。

林明溱說，這棟建築原是閒置托兒所，中寮鄉長張永輝希望縣政府提供經費，將托兒所轉成老人長照中心，於是縣府補助700多萬元整修，使閒置空間得以活化，很高興伊甸基金會將此處經營完善，縣府未來持續活化閒置校園，讓每個鄉鎮市的長輩享受福利。（編輯：黃瑞弘）1070203

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