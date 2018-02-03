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綠台南高雄政見會將登場 選將盼君子之爭

發稿時間：2018/02/03 14:49

最新更新：2018/02/03 14:49

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（中央社記者葉素萍、蔡佳伶台北3日電）民進黨2018縣市長初選電視政見發表會，嘉義縣4日舉行，台南、高雄接著登場。台南和高雄參選人全力備戰，希望好好闡述政見，盼這是一場君子之爭，而非謾罵與攻擊。

由於民主進步黨中央日前協調時，嘉義縣初選參選人張明達表示，沒有意願參加電視政見發表會，但同意黨內安排電子媒體用適當方式讓另一位參選人翁章梁表達參選理念，4日登場的嘉義縣長初選電視政見發表會，只有翁章梁參加。

根據民進黨中央規劃，這場電視政見發表會將由民間全民電視公司直播，請來媒體人鍾年晃、徐千惠與談提問。

翁章梁透過臉書粉絲團號召鄉親相挺，他說，將完整論述心中的政見與願景，在「競爭不鬥爭」的民主殿堂，爭取嘉義鄉親的支持，同時透過此機會，闡述他是如何一路走來，堅守民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的價值。

另外，民進黨台南市初選的電視政見發表會將在10日登場，高雄市部分則安排在11日。

民進黨台南市長初選廝殺激烈，有6人登記參選，分別是立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃、前台南市副市長顏純左及前民進黨副秘書長李俊毅。

黃偉哲表示，正積極準備，選民對口水戰政見會是很反感的，呼籲大家進行君子之爭，讓人民看見政見牛肉，而非謾罵與攻擊。

陳亭妃說，已做好準備，市政藍圖早在她的腦袋裡，只怕時間不夠，讓她沒辦法好好闡述。

民進黨高雄市長初選則有4人登記參選，分別是立委林岱樺、趙天麟、管碧玲及陳其邁。

陳其邁表示，按部就班準備，平常心看待，會把政見和理念說明清楚。

趙天麟則說，政見牛肉是分辨誰是較優秀市長參選人的最好方式，他向來都做好充分準備。(編輯：陳永昌)1070203

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