國民黨拚台中變藍天 主打空污財政牌

（中央社記者謝佳珍台北3日電）中國國民黨台中市長選舉提名，國民黨籍立法委員盧秀燕、江啟臣相爭，將由民意調查定勝負，人選預計農曆年前出爐。國民黨將主打空污、財政與交通等議題，希望奪回台中執政權。



原本選民結構藍大於綠的台中市，在西元2014年縣市長選舉與2016年總統選舉翻轉。2014年縣市長選舉，民主進步黨候選人林佳龍大贏國民黨候選人胡志強近21萬票；2016年總統選舉，民進黨候選人蔡英文贏國民黨候選人朱立倫約36萬票，藍綠政治版圖悄悄轉變。



國民黨力拚光復台中市，為避免黨內初選造成分裂，決定不公開辦初選，改循「台東模式」，由表態參選的盧秀燕與江啟臣各挑一家民調公司及一家經雙方同意的民調公司，共三家於1月底、2月初以全民調定勝負，結果預計農曆年前出爐。



國民黨基於保密條款不願透露民調時間，至於結果出爐後，能否趕上7日中央常務委員會通過提名，目前仍不得而知。



尋求連任的台中市長林佳龍具現任優勢，但台中空氣污染問題、舉債額度等財政議題引發討論，成為盧秀燕與江啟臣主打議題。



盧秀燕表示，近兩年來台中空污急遽惡化，經濟嚴重衰退，青年就業低薪問題未解，她和多數市民都忍無可忍，在基層勸進和市民期待下，決定挺身而出。



江啟臣說，現今的台中仍是擁擠的交通加上灰濛濛的天空、惡化的財政，他要找回幸福台中。



國民黨組織發展委員會主任委員李哲華告訴中央社記者，民進黨執政後，錯誤的能源政策導致台中市空污日益嚴重，影響台中市民健康，連帶影響彰化縣、南投縣等中部地區；雖然空污非單純市政問題，但已引起市民重視，絕對會影響林佳龍連任之路。



李哲華表示，前台中市長胡志強任內招商引資，成績斐然，反觀林佳龍主政下的台中市政府舉債額度偏高，債留子孫，且台中交通為人詬病，雖然林佳龍許多市政「胡規林不隨」，但也未見具體政績。



他說，待國民黨台中市長提名人選出爐，配合台中市議員參選人聯合競選，強力監督，揭發市政弊端，讓台中市民了解林佳龍推動市政只重包裝，市政建設不如胡志強，且禁不起檢驗，絕對能引起民眾共鳴，給國民黨重新執政機會。（編輯：李淑華\李明宗）1070203