綠估林佳龍順利連任 再扛中部領頭羊重任

（中央社記者范正祥台北3日電）民主進步黨中央評估，台中市長林佳龍政績好，可望順利連任，並能延續西元2014年區域聯合選戰模式，再扛中部地區領頭羊重任，助威拉抬南投縣長被提名人洪國浩，決戰中台灣。



談及林佳龍，兼任民進黨主席的總統蔡英文日前於執政縣市長連任提名記者會曾高度肯定說：「林佳龍市長，建設每天都有進展，市民都看得到。」



黨務人士受訪表示，以林佳龍上任以來的河川治理為例，繼之前柳川水域風貌，今年農曆年前還可接續看到綠川和筏子溪的環境營造有成。市民可看看綠川和柳川，一睹舊城區風華再現，綠川和柳川形成台中市的「兩河流域文化」，步道配合綠空鐵道及綠園道，打造人本綠廊。



關於台中市長選情，黨務人士指出，林佳龍問鼎連任的有利氛圍更勝當年。政績是爭取連任有效利器，林佳龍帶給市民幸福生活願景，誠如林佳龍所說：「3年來，我們以人本精神推動市政；回頭看，台中已經改變，正在崛起。」



另據民進黨地方輔選團隊觀察，這幾年對手陣營、中國國民黨在台中的地方派系勢力快速沒落，組織動員已大不如前，「如果說過去藍營的動員能量是7成，這幾年來已消退成3成」，藍營想透過組織戰獲優勢的能量已不復見，選情呈現對林佳龍有利局面。



黨務人士認為，林佳龍政績好，估計對手陣營在台中市長選舉難有其他議題可著力，民進黨也知道國民黨人選整合好後就會提到空污問題，選舉可能會結合空污公民投票，幸好民進黨還有時間說清楚空污問題。



地方輔選團隊也指出，最近台中市獲行政院環境保護署頒發獎金新台幣1000萬元，台中市的PM2.5年均濃度降幅成效全國第一，2016年秋冬空氣品質不良季節協調公私場所降載績效也是6直轄市第一，顯示台中推動空污管制已初見成效，等於提前讓競選對手的可能攻擊策略不攻自破，民進黨選舉不擔心空污議題。



黨務人士表示，民進黨除對林佳龍連任之路感到樂觀，也賦予林佳龍再扛中部地區領頭羊重任，寄望藉林佳龍的台中市長選戰帶動氣勢，助攻市議員選舉拿到好成績，接續之後奪下議長寶座，這是已訂下的選戰「既定目標」。（編輯：李淑華\李明宗）1070203