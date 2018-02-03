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蕭淑麗退黨 藍盼5日提名協調回歸溝通

發稿時間：2018/02/03 15:30

最新更新：2018/02/03 15:46

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zoom in 國民黨籍的蕭淑麗2日召開記者會，宣布退出國民黨，將以無黨籍身分投入年底嘉義市長選舉。（中央社檔案照片）國民黨籍的蕭淑麗2日召開記者會，宣布退出國民黨，將以無黨籍身分投入年底嘉義市長選舉。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北3日電）中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，嘉義市長選舉提名仍處於評估協調階段，5日召開提名協調小組會議，盼嘉義市議長蕭淑麗回到黨內討論，有任何意見都可表達。

國民黨籍的蕭淑麗昨天召開記者會，宣布退出國民黨，將以無黨籍身分投入年底嘉義市長選舉。目前國民黨內已宣布參選的有前嘉義市長黃敏惠和前行政院青年輔導委員會主委李允傑。

國民黨5日將召開中央提名協調小組會議，邀蕭淑麗、黃敏惠、李允傑協調。李哲華下午告訴中央社記者，已請嘉義市黨部主委蔡明顯轉交開會通知，雖然媒體報導蕭淑麗不參加，但還是希望蕭淑麗回到黨內討論。

李哲華表示，去年12月分別邀請蕭淑麗、黃敏惠、李允傑溝通，蕭淑麗對民調有疑慮，黨中央建議蕭淑麗可以自行找民調公司做民調，再提供黨中央參考，但蕭淑麗遲未有進一步回應。

他說，今年1月25日再邀協調，但蕭淑麗表示要出國，1月29日回台，黨中央配合蕭淑麗時間，結果蕭淑麗對外宣布退黨參選。

國民黨黨內人士也說，蕭淑麗2、3週前曾與黨主席吳敦義會面，表達對參選嘉義市長的想法，當時並未透露可能退黨參選。

李哲華表示，目前嘉義市長選舉提名仍處於評估協調階段，提名尚未定案，有任何意見都可以表達，大家再努力。

若蕭淑麗確定退黨參選，黨中央會透過什麼機制產生提名人選？李哲華表示，李允傑表達希望全民調，黃敏惠則說尊重黨中央意見，黨中央會尊重兩人意見。

此外，國民黨基隆市長初選發生民調數據誤植，李哲華表示，黨中央持續與前移民署長謝立功、基隆市議長宋瑋莉協調，希望協調共推一人參選。（編輯：林興盟）1070203

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