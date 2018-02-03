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南鐵照顧住宅完工 賴揆：走到這裡不容易

發稿時間：2018/02/03 16:04

最新更新：2018/02/03 20:36

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台南市鐵路地下化工程拆遷戶專案照顧住宅完工，行政院長賴清德3日出席記者會表示，歷經種種困難走到今天，真的很不容易，相信痛苦會過去，美麗會留下來中央社記者張榮祥台南攝　107年2月3日台南市鐵路地下化工程拆遷戶專案照顧住宅完工，行政院長賴清德3日出席記者會表示，歷經種種困難走到今天，真的很不容易，相信痛苦會過去，美麗會留下來中央社記者張榮祥台南攝　107年2月3日

（中央社記者張榮祥台南3日電）台南鐵路地下化拆遷戶專案照顧住宅完工，行政院長賴清德今天在記者會上指出，走到這裡真的非常不容易，當時每進行一項程序都遭到強烈攻擊，「甚至跑到我萬里的家裡撒銀紙」。

賴清德今天下午在台南市東區富立建設興建的「和築真邦」召開台南鐵路地下化專案照顧住宅完工記者會，他指出，鐵路地下化是台南市爭取數十年的重大建設，希望縫合城市及解決百年來平交道意外，身為地方首長，他責無旁貸，落實中央在台南的重大建設。

賴清德說，他有責任照顧受影響的居民，當時公聽會不可行，就改為挨家挨戶拜訪，市府更擬定照顧住宅政策，免頭期款及比照公教人員低利貸款，走到這裡真的非常不容易。

他表示，經過數年激烈抗爭、攻擊、抹黑及各種挑戰，也克服法院的漫長訴訟程序，通過監察院調查，證明南鐵未東移，民國98年9月核定就是這個路線，從未東移過，也無任何可能官商勾結。

他說，經過種種困難走到今天，每進行一項程序都遭到強烈攻擊，批評漫罵抹黑，「甚至還跑到我萬里的家裡去撒銀紙，我都承受過來，得到廣大住戶的支持，才有辦法一步一步走到今天」。

賴清德說，他一直相信痛苦會過去，美麗會留下來，他當市長時若有各種考量，不敢推動重大建設，台南市就會停頓在這裡，「我們一定要往前，這是首長的責任，必須承擔各種攻擊，把事情做好」。

南鐵地下化專案照顧住宅是賴清德擔任台南市長時的政策，屢經強烈抗爭；賴清德今天召開記者會前，反南鐵東移全線自救聯合會也在場外抗議，一度爆發推擠衝突。

南鐵地下化專案照顧住宅由台南知名建商富立建設負責興建，104年8月動工，去年10月完工。台南市政府統計，符合登記照顧住宅的拆遷戶285戶，已完成登記選位有215戶。（編輯：卞金峰）1070203

台南市鐵路地下化工程拆遷戶專案照顧住宅完工，據台南市政府統計，符合登記照顧住宅的拆遷戶285戶，目前已完成登記選位有215戶。中央社記者張榮祥台南攝　107年2月3日台南市鐵路地下化工程拆遷戶專案照顧住宅完工，據台南市政府統計，符合登記照顧住宅的拆遷戶285戶，目前已完成登記選位有215戶。中央社記者張榮祥台南攝　107年2月3日
行政院長賴清德3日出席台南鐵路地下化專案照顧住宅完工記者會，並參觀住宅內部。（行政院提供） 中央社記者侯姿瑩傳真　107年2月3日行政院長賴清德3日出席台南鐵路地下化專案照顧住宅完工記者會，並參觀住宅內部。（行政院提供） 中央社記者侯姿瑩傳真　107年2月3日
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