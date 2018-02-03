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賴揆：國人安居樂業是政府存在目的

發稿時間：2018/02/03 17:51

最新更新：2018/02/03 20:36

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台南嘉南藥理大學成立「分析檢測人才培育暨區域技術聯盟基地」，3日下午揭牌啟用，行政院長賴清德（左4）等人出席主持。中央社記者張榮祥台南攝　107年2月3日台南嘉南藥理大學成立「分析檢測人才培育暨區域技術聯盟基地」，3日下午揭牌啟用，行政院長賴清德（左4）等人出席主持。中央社記者張榮祥台南攝　107年2月3日

（中央社記者張榮祥台南3日電）行政院長賴清德今天在嘉南藥理大學表示，政府存在的目的，就是讓國人安居樂業，食安、藥安、無毒心安的政策目標得以達成。

賴清德下午在嘉南藥理大學主持分析檢測人才培育暨區域技術聯盟基地揭牌啟用，他稱許創校於1966年的嘉藥，在超過50年歲月中，為台灣培養成千上萬的人才，辦學績效好，學生品質也受到肯定。

賴清德說，他對嘉藥願用優良師資、進步設備及豐富經驗，和政府合作，善盡社會責任，成為人才培育基地，深具信心。

賴清德表示，政府存在的目的，就是要讓國人安居樂業，其中「安居」包括治安、食安及藥安，特別是毒品防制；「樂業」就是政府以發展經濟、壯大台灣為主要訴求。

他說，去年經濟成長相較以往幾年有明顯的進步，失業率也下降創多年新低，但失業率雖下降，年輕人失業率仍高，主因是產學的落差，因此，全台有8個科技大學將成為人才培育基地，從不同產業面栽培人才，讓年輕人出校門就能馬上進入職場，以解決年輕人擔心失業的徬徨。

他表示，立法院通過前瞻基礎建設預算，分為8個面向，其中人才培育及食安和嘉藥基地計畫有關，人才培育屬教育部，教育部提出菁英培育計畫，衛福部是食安，衛生福利部提出建立食安中心，但他指示「去中心化」，地方可以做的，不一定要送到衛福部食藥署所屬的食安中心。

賴清德說，他擔任台南市長期間，也充實台南市政府衛生局預算，購買儀器檢驗確保食安；他告訴衛福部，應善用前瞻預算，以協助北、中、南、東，或有意做此事的地方政府及大學，迅速、也能達到相同目標。（編輯：管中維）1070203

行政院長賴清德（左1）3日赴台南，出席嘉南藥理大學分析檢測人才培育暨區域技術聯盟基地落成啟用典禮，並參觀嘉南藥理大學實驗室。（行政院提供）中央社記者侯姿瑩傳真　107年2月3日行政院長賴清德（左1）3日赴台南，出席嘉南藥理大學分析檢測人才培育暨區域技術聯盟基地落成啟用典禮，並參觀嘉南藥理大學實驗室。（行政院提供）中央社記者侯姿瑩傳真　107年2月3日
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