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全台急凍 蕭美琴愛貓變身為自動發熱圍巾

發稿時間：2018/02/03 18:57

最新更新：2018/02/03 20:24

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zoom in 寒流發威全台急凍，立委們紛紛叮嚀大家要包緊緊，民進黨立委蕭美琴使出妙招，把愛貓變成自動發熱圍巾。 （圖取自蕭美琴臉書facebook.com/Bikhim）寒流發威全台急凍，立委們紛紛叮嚀大家要包緊緊，民進黨立委蕭美琴使出妙招，把愛貓變成自動發熱圍巾。 （圖取自蕭美琴臉書facebook.com/Bikhim）

（中央社記者蔡佳伶台北3日電）寒流發威，全台急凍，立委們紛紛叮嚀大家要包緊緊，注意保暖，民進黨立委蕭美琴使出妙招，把愛貓變成自動發熱圍巾；吳秉叡化身新北大叔，提醒民眾使用電器一定要注意安全。

寒流籠罩全台灣，中央氣象局觀測，清晨台南以北及宜蘭低溫約攝氏9至11度，玉山降雪；氣象局說，晚上起未來兩天會更冷，氣象局持續發布全台低溫特報。

立委們在臉書上溫馨關懷提醒民眾保暖之道，民進黨立委蕭美琴今天在臉書分享，寒流來襲，保暖方式之一就是養一條自動發熱圍巾，並附上愛貓大喇喇捲曲在她脖子上的照片，貓咪瞬間變身暖圍巾。

立法院副院長蔡其昌也臉書上叮嚀注意保暖，健康才是真正重要的事，他說，到台中花博說明會和鄉親大玩自拍，台中海線冷颼颼，但可愛的鄉親很熱情。

民進黨立委吳秉叡化身新北大叔，在臉書提醒大家，天氣變冷了，使用電器、瓦斯熱水器及爐具時要注意安全，保持環境通風，以防範一氧化碳中毒及避免意外發生。

民進黨立委林淑芬在臉書上叮嚀民眾，今年第一道寒流來襲，前幾天有了冷氣團的前奏後，自昨晚開始會連續急凍5天左右，大家要全副武裝，備好口罩，帽子，手套，大外套禦寒，注意保暖。

中國國民黨籍立委蔣萬安則不畏低溫細雨，一早套上輕便雨衣前往台北濱江市場跟攤商和民眾拜早年。（編輯:溫貴香）1070203

寒流來襲，保暖方式之一，就是養一條自動發熱圍巾。

蕭美琴貼上了 2018年2月3日


天氣變冷了，提醒大家使用電器、瓦斯熱水器及爐具時要注意居住安全，保持環境通風，防範一氧化碳中毒，避免意外事件發生。

#新北大叔關心您

吳秉叡貼上了 2018年2月2日

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