向僑界拜年 蔡總統談改革先苦後樂

（中央社記者鄭崇生華盛頓3日專電）總統蔡英文今天在預錄好的影片中告訴僑界，僑胞從海外看台灣，有時煩惱好像亂糟糟，但她請大家放心，改革是「辛苦的要先做」，她也會顧好主權，守護台灣的自由與民主。



華府台灣同鄉會今天中午於華府僑教中心舉辦新年餐會，現場播放蔡總統及行政院長賴清德全程以台語分別向僑胞拜年的預錄影片，影片中蔡總統在總統府內以國旗為背景，祝福大家新春快樂，也細數過去一年來的改革及展望新年。



蔡總統指出，大家在海外看台灣社會，有時好像亂糟糟而感到煩惱，但她請大家放心，她說，和各位打拚多年，她做事情的方法大家都很清楚，「辛苦的要先做，之後才比較輕鬆」。



她表示，僑胞在海外打拚，政府在台灣也沒有漏氣，過去不敢做、做不成的改革，現在都開始處理，包括推動年金改革，改善年金破產的問題。而台灣要顧好國家安全，她推動國防自主。另外，過去一年經濟也在成長，包括股市、就業等數據都轉好，整體產業轉型也步步推動。



蔡總統說，不管前方有什麼困難與挑戰，她會堅持改革，顧好主權，守護好台灣的自由與民主，她拜託大家繼續支持與相挺，給予力量為台灣打拚，也希望大家有空要常回故鄉。



她還指出，華府台灣同鄉會是台灣的重要後盾，在美國首都、世界外交前線為台灣奔波，讓世界了解台灣這個國家雖不大，但台灣人的志氣很大。



蔡總統提到，尤其很多美國國會議員對台灣的支持，「真是沒話講」，接下來還有許多重要國會議員將訪台，這代表台美之間堅定的信任關係，也是僑胞打拚的功勞，她感謝大家努力。



賴清德除感謝僑胞在海外力挺，他也在長2分32秒的影片中表示，過去一年台灣雖面臨許多困難與挑戰，但在蔡總統領導下，執政團隊同心打拚，國人一起奮鬥，除穩定兩岸和平發展，也展開許多新建設，逐步實現過去無法完成的改革，例如年金改革、稅制改革、轉型正義、公民投票及黨產追討等，在國家建設、經濟發展及民主自由上，都已有相當成果。



他還表示，政府也加速國內產業結構轉型，為台灣下階段發展所需的基礎建設奠基，從各項經濟指標來看，台灣越來越進步，他堅信，當問題逐一解決，改革逐步實現，台灣就能繼續大步向前，迎向光榮未來。



包括美國在台協會（AIT）執行理事羅瑞智（John Norris）、中華民國駐美代表高碩泰及前美國副總統錢尼的副國安顧問葉望輝（Stephen Yates）也都參與華府台灣同鄉會主辦的新春餐會。1070204