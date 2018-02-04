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立院新會期 空污礦業軍改擬列優先法案

發稿時間：2018/02/04 12:17

最新更新：2018/02/04 12:17

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）民進黨團幹事長劉櫂豪今天說，原則上包括礦業法、空污法、軍人年改將會是下會期的優先法案，但還需開會確認，國民黨團表示，針對民進黨欲提出的優先法案，都會考量提出對案。

立法院長蘇嘉全在1月30日召集朝野協商，研商立法院第9屆第5會期開議日相關事宜，朝野立委達成共識，新會期自2月27日起開議，3月8日進行各常設委員會召集委員選舉。

針對新會期的優先法案，劉櫂豪表示，原則上包括礦業法、空污法、軍人年改將會是下會期的優先法案，但需召開黨團大會做確認。此外，也會徵詢黨內立委的想法，認為還有哪些法案需列為優先法案的，並在黨團大會上做確認。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，針對下會期可能面對到的空污法、礦業法、軍人年改等修法，都會考量提出對案或是修正動議；而國民黨團的優先法案會以民生法案為優先，目前都在討論規劃階段。

時代力量立法院黨團總召徐永明向中央社記者說，支持民進黨將礦業法、空污法列為優先法案，但修法中相關較大的爭議，執政黨需要表態；至於行政院長賴清德在107年度施政方針中提到了最低工資法，若行政部門將這當作未來一年的施政方針，民進黨團是否也要表態，將最低工資法列為優先法案？

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔表示，親民黨下個會期仍會注重在推行民生法案，尤其空污法跟礦業法，這已經讓人民等待很久，更是首要的目標。至於其他優先法案，則會等開議召開黨團會議才會再討論。（編輯：蘇志宗）1070204

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