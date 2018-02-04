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蔡其昌製新年小紅包 祝大家幸福一路旺

發稿時間：2018/02/04 13:02

最新更新：2018/02/04 14:18

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立法院副院長蔡其昌所推出的新年小紅包「幸福壹路旺」，4日出爐，除夕夜起，將會在清水福德祠首發。蔡其昌表示，幸福小紅包的發送時間與地點，將會公布在粉絲專頁上。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者劉冠廷傳真　107年2月4日立法院副院長蔡其昌所推出的新年小紅包「幸福壹路旺」，4日出爐，除夕夜起，將會在清水福德祠首發。蔡其昌表示，幸福小紅包的發送時間與地點，將會公布在粉絲專頁上。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者劉冠廷傳真　107年2月4日

（中央社記者劉冠廷台北4日電）立法院副院長蔡其昌所推出的新年小紅包「幸福壹路旺」，今天出爐，除夕夜起，將會在清水福德祠首發。蔡其昌也表示，今年會加碼印製，讓大家都能夠幸福一路旺。

蔡其昌辦公室今天發佈新聞稿表示，蔡其昌幸福系列壹元小紅包發送至今已邁入第6年，從2013年開始的「幸福壹整年」、2014年「壹定會幸福」、2015年「幸福壹直來」、2016年「猴壹幸福」、2017年「壹家幸福」到今年2018的「幸福壹路旺」，都是以「壹」做為發想，加上幸福的概念，希望能讓大家幸福滿滿，歡喜過好年。

蔡其昌則說，幸福小紅包的發送時間與地點，將會公布在粉絲專頁上；今年會加碼印製，讓大家都能夠幸福一路旺。

今年的幸福小紅包，正面有兩隻可愛的小狗在房子周圍嬉戲奔跑，象徵陪著孩子們無憂無慮的快樂成長。背面是用門神的造型來設計兩隻忠心耿耿的護衛犬，手拿著手機自拍棒、麥克風、樂器，要讓生活充滿更多的歡笑與關愛，也象徵家庭教育的重要性。內頁有一隻翱翔天地的大翅鯨，身上乘載著台中每一個行政區，藉以祝願2018年要航向世界，台中大展鴻圖。（編輯：黃國倫）1070204

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