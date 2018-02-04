胡志強：周美青若肯選北市長是好事

全國公教軍警暨退休人員聯合總會會員大會4日上午在國軍英雄館舉行第二屆會員大會。總會長胡志強（左）、國民黨副主席郝龍斌（右）等人出席。中央社記者郭日曉攝 107年2月4日

（中央社記者劉麗榮台北4日電）全國公教軍警暨退休人員聯合總會長胡志強今天說，若前總統馬英九的夫人周美青肯出來選台北市長是好事情，他非常喜歡周美青，但不相信她會出來選。



全國公教軍警暨退休人員聯合總會會員大會上午在國軍英雄館舉行會員大會。胡志強、國民黨副主席郝龍斌、台北市黨部主委黃呂錦茹、宣布參選台北市長的鄭麗文也出席。



民主進步黨立法委員姚文智今天在受訪時表示，周美青當然是很好、有參選的權利，「可是我只看到，好像他們都不喜歡丁守中，覺得對丁委員不太公平」，那如果國民黨的台北市長人選一直無法確定，就更加確定了民進黨應該要提名人選。



姚文智說，為什麼國民黨不斷冒出台北市長的人選，當然是對於丁守中不信任，但真的可以不必這樣；雖然這是國民黨自家的事情；不過從這方向可以看出國民黨還舉棋不定，民進黨就更應該堅定的推出自己的人選。



藍營目前已宣布參選台北市長的包括前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文。被問到支持誰出來，胡志強說，支持黨機制產生的候選人。



有媒體問到基層拱周美青出來參選？胡志強說，大概做不到吧。他跟周美青的交情可以說是很遠、很遠，胡志強還開玩笑，「當時要不是我放一手，我看馬英九不一定追得過我。」



胡志強說，他喜歡周美青，但不相信周美青肯出來，如果肯出來是好事。周的為人處事各方面展現很強的能力與修養，如果公平審視，周美青可以超越柯文哲，柯文哲會講錯話，但周不會。



鄭麗文表示，2016年就有人說要周美青出來選總統，但大家都知道周美青對政治沒有興趣，參選還是要有意願。



鄭麗文說，柯文哲執政3年以來有很多包袱，從競選團隊到市府都兵敗山倒、眾叛親離，今年選舉會選的很辛苦，國民黨的機會很大，應該把握機會贏回來，盼農曆年後儘速啟動初選機制，趕快決定人選。（編輯：蘇志宗）1070204