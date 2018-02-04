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綠嘉縣長電視政見會 張明達未出席翁章梁遺憾

發稿時間：2018/02/04 14:56

最新更新：2018/02/04 14:56

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（中央社記者范正祥台北4日電）民主進步黨今天舉辦2018年嘉義縣長初選電視政見發表會，參選人翁章梁說，遺憾對手張明達沒有出席。

這場初選電視政見發表會下午在民視舉行，翁章梁接受媒體聯訪做了以上表示。

翁章梁表示，參選人參加政見發表會是對選民、鄉親負責任的做法。民主政治，參選人應該公開在媒體面對選民，爭取認同。另外，對於張明達今天在嘉義另有造勢活動，翁章梁說，每個人都有選舉策略與選舉方法，「很遺憾我的對手沒有參加公辦政見會」。

被問到這次黨內縣長提名初選被視為「代理人」之爭？翁章梁說，一開始因為兩位參選人還不是有很高的知名度，外界當然會有這樣的認為和看法，但經過兩人努力向選民訴求、讓選民認識，這選舉會慢慢回到參選人的形象和價值主軸。

談及民調起伏，翁章梁說，選舉是動態變更的過程，他會盡全力取得選民認同。到最後就是要有運動家的精神，不管輸贏，就是要尊重遊戲規則。

民進黨選舉對策委員會1月30日曾邀集嘉義縣提名初選參選人張明達、翁章梁，召開嘉義縣長初選提名協調會議。當天協調會議結果，張明達表示，對電視政見發表會沒有參加的意願，但同意黨內安排電子媒體用適當的方式讓翁章梁表達參選的理念、政見。（編輯：蘇志宗）1070204

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