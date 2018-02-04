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吳敦義盼國民黨重返執政 建立廉能政府

發稿時間：2018/02/04 17:56

最新更新：2018/02/04 18:32

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中國國民黨主席吳敦義（中）4日下午到南投縣出席小組長聯合授證活動，並授黨旗為南投縣長林明溱（右2）助選，吳敦義說，贏得多數民意肯定與支持，國民黨就有機會重返執政，並建立廉能有效率政府。中央社記者蕭博陽南投縣攝　107年2月4日中國國民黨主席吳敦義（中）4日下午到南投縣出席小組長聯合授證活動，並授黨旗為南投縣長林明溱（右2）助選，吳敦義說，贏得多數民意肯定與支持，國民黨就有機會重返執政，並建立廉能有效率政府。中央社記者蕭博陽南投縣攝　107年2月4日

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）中國國民黨主席吳敦義今天到南投縣助選時說，贏得多數民意肯定與支持，國民黨就有機會重返執政，並建立廉能有效率政府。

吳敦義下午到南投縣出席小組長聯合授證活動，南投縣長林明溱、黨籍立委馬文君、多名縣議員及鄉鎮市長出席，吳敦義依序授證給縣黨部副主委、各鄉鎮市黨部主委、小組長，並授黨旗為林明溱助選，展現團結氣氛，最後還與黨員熱情合照。

吳敦義致詞時說，國民黨雖在立法院占少數席次，但要贏得多數民意肯定與支持，就有機會重返執政，也要堅持重新建立廉能有效率政府，並且要拚經濟，拚出繁榮均富經濟，而非拉大貧富差距，也要實質關照軍、公、教、警、消、勞的退休生活。

吳敦義表示，還要推動重返當年公益和諧社會，勞資本應和諧相處、互利雙贏，如同兩岸關係，應恢復兩岸和平穩定發展，並且兩岸堅持「一個中國，各自表述」原則，就像民國97年起兩岸穩定發展，境外觀光客每年增加，「現在有辦法嗎？沒有了」，墾丁、阿里山、日月潭、故宮遊客都減少。

林明溱致詞說，感謝黨籍立委馬文君、許淑華禮讓，使南投縣長提名作業相對顯得單純順利。接著他話鋒一轉，批評行政院長賴清德昨天到南投縣視察前瞻基礎建設計畫、長照2.0政策，實際卻是帶著草屯鎮長、民主進步黨籍南投縣長參選人洪國浩跑選舉。

媒體會後試圖訪問吳敦義，國民黨立委蔣萬安棄選台北市長，是否因糾葛吳敦義與新北市長朱立倫之間。吳敦義簡短回應「我們都沒有感覺是種糾葛」，隨即以趕搭高鐵為由離去。（編輯：唐聲揚）1070204

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