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私幼公共化 最快107年第一學年度上路

發稿時間：2018/02/04 22:16

最新更新：2018/02/04 22:16

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（中央社記者顧荃台北4日電）行政院長賴清德擬推私幼公共化，以解決少子化問題。知情人士今天表示，政院擬比照台南作法，補助私幼附條件，須為幼教老師加薪至新台幣3萬元以上，最快107年第一學年度上路。

少子化問題日益嚴重，賴清德去年年終記者會時宣示，目標要讓生育率在2030年提高到1.4人；為達此目標，將推動私立幼兒園公共化，補助就讀私幼的兒童學費，政府給付標準，將以各地非營利幼兒園成本，加上5%獲利計算，詳細政策農曆年後提出。

賴清德今天中午與媒體高層餐敘，與會人士表示，賴清德談到私幼公共化政策時說，要提高生育率，只發一筆錢給父母幫助不大，廣設公幼又可能造成私幼倒閉，應參考台南作法，補助兒童就讀私幼的錢，減輕年輕父母的教養負擔。

與會人士轉述，賴清德提到，私幼公共化做法是由政府補助學費，補助標準是政府將審核參與計畫的私幼的租金、水電與人事等營業成本，並加上5%利潤來計算，等於是讓業者穩賺不賠；但也附上條件，參與的私幼必須為幼教教師加薪，像是台南規定，第一年加薪15%，其後每年加3%，至少加到3萬以上。

與會人士說，政院預計農曆年後提出詳細政策，並參考各方意見，盡快盤整後，最快107年第一學年度實施。

與會人士表示，賴清德提到有不少私幼表達意見，希望政府不要審核成本或規定教師薪資，直接提供補助即可，但政院認為這會淪為讓私幼漫天喊價，因此還是要有審核機制；由於該計畫並非強制，當然私幼也可以不參加公共化計畫。

另外，對於最近外傳教育部長潘文忠因為反對私幼公共化而遞出辭呈，賴清德在會中也澄清說，教育部並未反對，該政策也是經過教育部研擬後才公開宣布。（編輯：李信寬）1070204

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