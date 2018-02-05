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貼防偽貼紙 二代晶片護照今重新發行

發稿時間：2018/02/05 10:36

最新更新：2018/02/05 11:10

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第二代晶片護照內頁底圖誤植類似美國機場圖樣，貼上防偽貼紙的新版護照今天重新發行，外交部領務局一早便有民眾申辦護照，有申辦民眾說，相信政府處理沒問題，護照能用就好。中央社記者顧荃攝 107年2月5日第二代晶片護照內頁底圖誤植類似美國機場圖樣，貼上防偽貼紙的新版護照今天重新發行，外交部領務局一早便有民眾申辦護照，有申辦民眾說，相信政府處理沒問題，護照能用就好。中央社記者顧荃攝 107年2月5日

（中央社記者顧荃台北5日電）第二代晶片護照內頁底圖誤植類似美國機場圖樣，貼上防偽貼紙的新版護照今天重新發行，外交部領務局一早便有民眾申辦護照，有申辦民眾說，相信政府處理沒問題，護照能用就好。

外交部採購第二代晶片護照55萬本，去年12月底發行後，被網友發現內頁誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，領務局決定全部回收，由中央印製廠重新設計桃園機場圖樣，製作護照防偽貼紙，貼在誤植圖樣的護照第5頁上，避免銷毀55萬本新護照。

貼上防偽貼紙的晶片護照今天重新發行，民眾今天起申辦護照，日後就會領到新版二代護照。

申辦護照的詹姓婦人接受中央社採訪時說，這是她第一次辦護照，雖然新版護照有發生一些意外，但相信政府的處理方式應該沒有問題；民眾巫姓男子說，這是他申請換發的第4本護照，他認為防偽貼紙不會有影響，「護照可以用就好」。也有部分民眾表示不知此事。

領務局長陳俊賢說，外界部分人士對防偽貼紙有些疑慮，但新的二代晶片護照加上防偽貼紙，並不影響民眾在各國旅遊的權益，民眾可放心使用。

外交部表示，作為護照主管機關，依照「護照條例」賦予的權責，於第二代晶片護照第5頁加貼「出國前小叮嚀」旅遊安全宣導防偽貼紙。新護照樣式將依國際慣例通知各國政府，以便利民眾海外商旅。

外交部籲請民眾，切勿嘗試撕除「護照防偽貼紙」，以免造成護照毀損，影響個人旅行權益。（編輯：蘇志宗）1070205

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