府前靜坐抗議勞基法 黃國昌收到警局通知書

（中央社記者陳俊華台北5日電）時代力量立法委員黃國昌今天說，接到中正一分局通知書，遭以違反集會遊行法發動刑事訴追，心情十分複雜，過去馬政府時期也收過通知書，「說不出話，只有深深的悲哀」。



黃國昌上午在臉書發文表示，接到台北市政府警察局中正第一分局通知書。他第一次接到這種通知書，被當成犯罪嫌疑人，是在西元2013年10月，當年從10月8日到10月10日他參與在總統府前抗議馬政府的活動。



此外，時代力量立委徐永明2日晚間也在臉書表示，收到台北市警局中正一分局所寄的通知書，案由為集會遊行法（簡稱集遊法）。



黃國昌說，當時他還在臉書發文說，「2008年馬英九競選時，不是說要修改集遊惡法？不是承諾要把街頭還給人民嗎？現在他被抗議，就要動用集遊惡法鎮壓？會不會太無恥？」。



他表示，當時的發文還寫下，「我們不是將ICCPR（公民與政治權利國際公約）內國法化了嗎？今年年初國際人權專家不是已經認定集遊惡法第29條之刑罰規定違反公政公約21條嗎？即使心中沒有人權觀念、沒有憲法意識，難道連兩公約施行法之優位性這種基本法律適用原則都搞不清楚嗎？會不會太可笑？」



他說，現在看著過往的文字，「說不出話，只有深深的悲哀」，面對警察傳喚通知，他的行動準則與2013年10月一樣，「如果可以找到有認為這種垃圾事情也有傳喚必要的『檢察官』，我一定出庭說明。至於中正一分局這種騷擾式的通知，就大可免了」。



立法院上月臨時會處理勞動基準法修正案，時代力量5名立委黃國昌、徐永明、林昶佐、洪慈庸和高潞•以用•巴魕剌反對修法，1月5日下午破壞立法院議場門鎖，用鐵鏈將自己反鎖在議場內，但遭民進黨立委突破。



時力5名立委隨後撤出議場，1月5日晚間轉戰總統府前靜坐、絕食抗議，警方以靜坐區為集會遊行的禁制區數度舉牌警告，但時代力量立委堅持不退，台北市警局則是針對總統府周邊道路擴大管制。



截至8日凌晨4時15分左右，台北市警局出動大批警力驅離，結束這場近60小時的抗議活動。（編輯：李淑華）1070205