/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 乾德門台股地震立春
>rss

府前靜坐抗議勞基法 黃國昌收到警局通知書

發稿時間：2018/02/05 11:36

最新更新：2018/02/05 11:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳俊華台北5日電）時代力量立法委員黃國昌今天說，接到中正一分局通知書，遭以違反集會遊行法發動刑事訴追，心情十分複雜，過去馬政府時期也收過通知書，「說不出話，只有深深的悲哀」。

黃國昌上午在臉書發文表示，接到台北市政府警察局中正第一分局通知書。他第一次接到這種通知書，被當成犯罪嫌疑人，是在西元2013年10月，當年從10月8日到10月10日他參與在總統府前抗議馬政府的活動。

此外，時代力量立委徐永明2日晚間也在臉書表示，收到台北市警局中正一分局所寄的通知書，案由為集會遊行法（簡稱集遊法）。

黃國昌說，當時他還在臉書發文說，「2008年馬英九競選時，不是說要修改集遊惡法？不是承諾要把街頭還給人民嗎？現在他被抗議，就要動用集遊惡法鎮壓？會不會太無恥？」。

他表示，當時的發文還寫下，「我們不是將ICCPR（公民與政治權利國際公約）內國法化了嗎？今年年初國際人權專家不是已經認定集遊惡法第29條之刑罰規定違反公政公約21條嗎？即使心中沒有人權觀念、沒有憲法意識，難道連兩公約施行法之優位性這種基本法律適用原則都搞不清楚嗎？會不會太可笑？」

他說，現在看著過往的文字，「說不出話，只有深深的悲哀」，面對警察傳喚通知，他的行動準則與2013年10月一樣，「如果可以找到有認為這種垃圾事情也有傳喚必要的『檢察官』，我一定出庭說明。至於中正一分局這種騷擾式的通知，就大可免了」。

立法院上月臨時會處理勞動基準法修正案，時代力量5名立委黃國昌、徐永明、林昶佐、洪慈庸和高潞•以用•巴魕剌反對修法，1月5日下午破壞立法院議場門鎖，用鐵鏈將自己反鎖在議場內，但遭民進黨立委突破。

時力5名立委隨後撤出議場，1月5日晚間轉戰總統府前靜坐、絕食抗議，警方以靜坐區為集會遊行的禁制區數度舉牌警告，但時代力量立委堅持不退，台北市警局則是針對總統府周邊道路擴大管制。

截至8日凌晨4時15分左右，台北市警局出動大批警力驅離，結束這場近60小時的抗議活動。（編輯：李淑華）1070205

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP