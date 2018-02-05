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東京奧運台灣正名公投 連署書送達中選會

發稿時間：2018/02/05 12:00

最新更新：2018/02/05 15:05

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由前奧運選手紀政領銜的民間團體推動以台灣之名參與東京奧運公民投票活動，5日將第一階段4488份連署書送交中選會。中央社記者孫仲達攝　107年2月5日由前奧運選手紀政領銜的民間團體推動以台灣之名參與東京奧運公民投票活動，5日將第一階段4488份連署書送交中選會。中央社記者孫仲達攝　107年2月5日

（中央社記者呂欣憓台北5日電）由紀政領銜的民間團體推動以台灣之名參與東京奧運的公民投票活動，今天將第一階段4488份連署書送交中選會。是否成案仍須待中選會認定，民團希望盡速成案以利第二階段的連署。

「2020東京奧運台灣正名行動聯盟」與「2020東京奧運台灣正名行動小組」發起「2020東京奧運台灣正名公投」，公投主文為「你是否同意以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」

這份公投由前奧運選手紀政擔任提案領銜人，2020東京奧運台灣正名行動聯盟共同發起人之一、李登輝民主協會理事長張燦鍙今天在中選會受訪指出，18個團體組成的行動聯盟在3週內完成第一階段連署，希望中選會趕快審查通過，才能啟動第二階段連署

張燦鍙表示，希望公投可以與今年底的九合一選舉共同舉行並順利通過，讓2018年成為台灣的運動元年，以台灣之名參加2020年東京奧運以及以後所有國際運動賽事。

全國性公民投票案，如以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，提案門檻為1879人。（編輯：李淑華）1070205

由前奧運選手紀政領銜的民間團體5日將第一階段4488份連署書送交中選會，希望以台灣之名參與國際運動賽事及2020東京奧運。中央社記者孫仲達攝　107年2月5日由前奧運選手紀政領銜的民間團體5日將第一階段4488份連署書送交中選會，希望以台灣之名參與國際運動賽事及2020東京奧運。中央社記者孫仲達攝　107年2月5日
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