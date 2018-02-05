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公投廢止鬆綁七休一 連署書送達中選會

發稿時間：2018/02/05 12:11

最新更新：2018/02/05 12:11

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（中央社記者呂欣憓台北5日電）社民黨發起公投連署，要求廢止條文包含取消七休一、輪班間隔縮短等的勞動基準法部分條文。民間團體今天將第一階段連署書2228份送至中選會，是否成案須等中選會認定。

社會民主黨與數個工會和學生團體成立「不要過勞公投連線」發起連署，要以公投方式複決總統蔡英文於1月31日所公告的勞基法修正案部分條文。「不要過勞公投連線」今天將第一階段2228份的連署書送進中選會。

社民黨提出的公投主文內容為「您是否同意，廢止民國107年1月31日總統所公布之全部『勞動基準法增訂及修正條文』回復原有的勞動基準法規範？」

這次公投提案領銜人、社民黨召集人范雲在中選會外受訪表示，這數千份不只是連署書，更是台灣勞工要送給民進黨政府的大禮，民進黨政府上任急推各種傾斜財團的政策，勞工們集結起來回贈「反過勞」大禮給民進黨政府，請民進黨不要再輕視民意，將勞工和青年的命運踐踏在腳下。

社民黨青年委員會召集人呂伊庭表示，從上週開始社民黨就和多個工會以及學生團體發起擺攤連署，在全台灣各地設點，一週內就有上千人響應。呂伊庭指出，來連署的民眾都對這次民進黨政府強行通過勞基法感到不滿，尤其是青年人，簽署時更表達對民進黨從上任以來的年金、勞動等議題感到不滿。

呂伊庭認為，民進黨政府挑起的是世代鬥爭，用青年人的未來服務財團，這次青年人全國響應，未來必定抗爭到底。

「不要過勞公投連線」勞權小蜜蜂的召集人鄭皓中表示，學生團體上週開始，在校園以及校園周邊進行連署，學生不只是學生，有人一邊打工，也有人即將進入職場成為新鮮人，大家對未來在職場的生活感到擔憂，政府說不可能有「花花班」，但實際上是老闆用各種方法強迫排班，勞檢根本也查不到。

范雲表示，這次的公投連署提案只是一個開端，接下來將會擴大串連各地的工會、學生團體以及在地組織，第二階段需要約28萬份的連署公投，希望中選會在2月13日的例會中討論「不要過勞公投連線」這次遞交的公投案，盡快讓公投成案進入第二階段。

全國性公民投票案，如以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，提案門檻為1879人。（編輯：蘇志宗）1070205

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