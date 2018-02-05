陳長文推反妨害司法公正公投 馬英九領銜

（中央社記者謝佳珍台北5日電）前總統府副秘書長羅智強今天表示，律師陳長文決定推動「反妨害司法公正公投」，希望力拚年底前成案，以併入縣市長選舉舉行；在陳長文力邀下，前總統馬英九允諾領銜。



羅智強上午透過新聞稿表示，鑒於監察委員陳師孟公然恐嚇司法機關，要以監委職權查辦判決不合己意的法官，陳長文決定成立「反妨害司法公投聯盟」擔任召集人，並由他擔任執行長，推動「反妨害司法公正公投」。



羅智強說明，妨害司法公正公投主文為：「您是否同意：針對總統、立委、監委等高階公職人員以及司法與行政首長，意圖直接或間接為自己或他人所涉司法案件獲得有利或不利之裁判或處分，而對司法人員施以脅迫、恐嚇、關說或其他非法之行為者，科以刑罰？」



羅智強轉述，陳長文認為，陳師孟恐嚇司法機關事件，顯示台灣的法治與司法獨立已危如壘卵，關心司法的有志之士，能緘默嗎？2013年發生關說司法風暴，在刑法增訂妨害司法公正罪，有其迫切與必要，但民進黨居多數的立法院已不可期待，只有訴諸公投。



羅智強轉述陳長文談話指出，這次公投要防堵的是「權」對司法的妨害，所以規範對象，具體列舉限縮為正副總統、立法委員、監察委員、檢察長等擁有公權力的公職民代、行政及司法首長，並不規範一般民眾與民間機關。



馬英九辦公室表示，陳長文日前曾致電馬英九，表示將成立「反妨害司法公投聯盟」，推動制定「妨害司法公正罪」，邀請馬英九參加連署。



馬英九辦公室說，馬英九一向認同陳長文所主張台灣司法應公正獨立、不受政治力干擾的立場，同意參加連署，以敦促法務部儘速落實去年總統蔡英文主持的司法改革國是會議的結論，提出相關法律修正案送立法院審議。



馬英九辦公室表示，陳長文考慮馬英九卸任元首的身分，將馬英九的連署安排至領銜的位置，馬英九尊重並感謝陳長文美意，也希望陳長文發起的公投，能還台灣司法界一個純淨的偵審空間。（編輯：李淑華）1070205