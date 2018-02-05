呂秀蓮表態選北市長 姚文智：找時間請益

（中央社記者陳俊華台北5日電）台北市長選戰，前副總統呂秀蓮也表態參選。民主進步黨立法委員姚文智今天說，呂秀蓮是大家敬重的長輩，對台北市有長期思考，他已經請辦公室聯絡，要向呂秀蓮請教，方便時間可碰面。



呂秀蓮上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，談論年底台北市長選舉，對於主持人詢問，會不會「勸退」姚文智，呂秀蓮表示，她沒有權力勸退姚文智，但會和姚文智變成非常好的朋友，一起打這場仗。



姚文智上午在立法院受訪時表示，他和呂秀蓮沒有針對市長選舉交換過意見，呂秀蓮是他敬重的長輩，對台北市有長期的思考，已經請辦公室聯絡，趕快來交換意見，向呂秀蓮請教，任何議題都可以切磋討論，方便的時間能碰面。



姚文智說，他一直呼籲黨內人才對首都要提出看法，這是民進黨執政對首都的責任；民進黨內程序有初選和徵召，而徵召也會先透過徵詢，再找機制，時間可以落在年後，並考量國民黨提名的各種變數，一步一步把民進黨對經營首都的責任感表達出來。



媒體詢問，呂秀蓮說自己曾經向總統蔡英文表態說要選台北市長，但蔡總統卻說偏心姚文智，是否太過明顯？姚文智說，這他不敢揣測，不過他的表態應該大家都知道，且在民進黨中執會討論徵召程序時，他就到中央黨部向身兼民進黨主席的蔡總統面報，兩人談了非常久，他堅決爭取黨內提名，歡迎呂秀蓮共襄盛舉。



至於是否比呂秀蓮更「直達天聽」？姚文智說，他相信呂秀蓮的意思蔡總統也知道，大家都在不同場合碰面，沒有誰比較直達天聽，兩人都已表達參選意願，希望黨有機制解決，民進黨有責任推出自己的人選。



媒體追問，是否會建議黨中央以徵召或辦理初選？姚文智說，這還要討論，看哪種機制大家能公平競爭，也要看誰能實現民進黨的台灣價值，或是首都的價值。（編輯：林沂鋒）1070205