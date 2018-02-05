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藍嘉義市提名採全民調 邀蕭淑麗參與

發稿時間：2018/02/05 14:59

最新更新：2018/02/05 14:59

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（中央社記者謝佳珍台北5日電）中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，嘉義市長選舉提名，尊重前嘉義市長黃敏惠、前青輔會主委李允傑意見，採全民調方式決定人選；希望嘉義市議長蕭淑麗參與。

國民黨上午針對嘉義市長選舉提名，召開中央提名協調小組會議，邀蕭淑麗、黃敏惠、李允傑協調，不過日前宣布退黨參選的蕭淑麗並未出席。上午的會議採分開進行方式，分別聽取李允傑、黃敏惠意見。

李哲華會後告訴中央社記者，李允傑與黃敏惠都有共識，認為全民調是最好的決定提名方式，中央提名協調小組尊重兩人意見，將採全民調方式推出候選人。

李哲華說，中央提名協調小組也責成嘉義市黨部主委蔡明顯盡快拜訪蕭淑麗，希望蕭淑麗參加全民調提名機制。

何時展開全民調？李哲華表示，已責成蔡明顯邀蕭淑麗參與，將由李允傑、黃敏惠、蕭淑麗再討論，尊重他們意見。

李允傑受訪時主張採公平、公正、公開、透明的全民調，邀請所有有意參選者，包括蕭淑麗一起參與，以取信每個參選人，就可以排除對民調的疑慮。

李允傑說，若蕭淑麗決定不參加全民調，尊重蕭淑麗的選擇，家有家規、黨有黨的制度，國民黨已經仁至義盡，就由他和黃敏惠進行全民調。

若蕭淑麗退黨參選，是否影響國民黨選情，李允傑表示，若蕭淑麗退黨成為無黨籍，無黨籍會影響誰的選票很難講，且藍綠對決的縣市，無黨籍可能被邊緣化，國民黨也未必拿不回政權。

他說，嘉義市長涂醒哲民調低，只要國民黨推出新世代、新思維，能爭取中間選民與青年選票的人才，依然可以贏得勝選。（編輯：李淑華）1070205

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