/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 乾德門台股地震立春
>rss

高志鵬辦新新台幣設計賽：沒什麼意識形態

發稿時間：2018/02/05 15:34

最新更新：2018/02/05 15:34

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳俊華台北5日電）民主進步黨立法委員高志鵬今天說，推動新新台幣設計比賽不是要去中國化，也沒有意識形態，只是希望有公共參與的精神，參賽作品放入台灣風景、珍貴動植物，代表旺盛的生命力。

高志鵬已提案修正中央銀行法第15條，要求新台幣改版之形式、圖案應由「國幣設計委員會」擬定，並擴大公民參與，讓台灣人民自己決定鈔票上的圖案。

高志鵬近期也推動新新台幣設計比賽，並分為專業組與創意組，專業組入圍名單由評審線上初審，現在起到25日進行網路投票，27日公布票選結果，專業組首獎將獲獎金新台幣10萬元、貳獎8萬元、參獎6萬元。

專業組參賽作品中，有原住民圖騰、五岳、保育動植物等元素；創意組參賽作品中，更有珍珠奶茶、鄧麗君、象徵兩性平權的彩虹等。目前最高票為「Yujun Lin」創作的「福爾摩沙-美麗之島」，圖案包括雲豹、台灣黑熊、梅花鹿等，4張鈔票合併更能組成台灣圖案，富有巧思。

高志鵬下午在立法院受訪時表示，提案上會期遭國民黨封殺，這會期仍會繼續提案，這次推出新新台幣設計大賽獲得熱絡回應，讓在野黨、中央銀行也知道民眾期盼換新鈔的心切，沒有人希望新台幣上面的肖像是誰決定都不知道，提案是要有公共參與的精神。

高志鵬說，舉辦活動不是要去中國化，也不是去蔣化，「沒什麼意識形態」，只是單純認為每天用到的鈔票上應該放誰的肖像，或是台灣的風景、珍貴的動植物等，都代表台灣旺盛的生命力，不該老是看到那幾張老面孔，「看到都厭煩了」。

他說，希望辦完紙鈔設計大賽後，有機會也能辦硬幣設計大賽。參賽的設計師都使出渾身解數，說不定是希望未來國幣設計委員會能找他們參加，這也是一種殊榮。(編輯：趙蔚蘭)1070205

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP