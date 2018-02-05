高志鵬辦新新台幣設計賽：沒什麼意識形態

（中央社記者陳俊華台北5日電）民主進步黨立法委員高志鵬今天說，推動新新台幣設計比賽不是要去中國化，也沒有意識形態，只是希望有公共參與的精神，參賽作品放入台灣風景、珍貴動植物，代表旺盛的生命力。



高志鵬已提案修正中央銀行法第15條，要求新台幣改版之形式、圖案應由「國幣設計委員會」擬定，並擴大公民參與，讓台灣人民自己決定鈔票上的圖案。



高志鵬近期也推動新新台幣設計比賽，並分為專業組與創意組，專業組入圍名單由評審線上初審，現在起到25日進行網路投票，27日公布票選結果，專業組首獎將獲獎金新台幣10萬元、貳獎8萬元、參獎6萬元。



專業組參賽作品中，有原住民圖騰、五岳、保育動植物等元素；創意組參賽作品中，更有珍珠奶茶、鄧麗君、象徵兩性平權的彩虹等。目前最高票為「Yujun Lin」創作的「福爾摩沙-美麗之島」，圖案包括雲豹、台灣黑熊、梅花鹿等，4張鈔票合併更能組成台灣圖案，富有巧思。



高志鵬下午在立法院受訪時表示，提案上會期遭國民黨封殺，這會期仍會繼續提案，這次推出新新台幣設計大賽獲得熱絡回應，讓在野黨、中央銀行也知道民眾期盼換新鈔的心切，沒有人希望新台幣上面的肖像是誰決定都不知道，提案是要有公共參與的精神。



高志鵬說，舉辦活動不是要去中國化，也不是去蔣化，「沒什麼意識形態」，只是單純認為每天用到的鈔票上應該放誰的肖像，或是台灣的風景、珍貴的動植物等，都代表台灣旺盛的生命力，不該老是看到那幾張老面孔，「看到都厭煩了」。



他說，希望辦完紙鈔設計大賽後，有機會也能辦硬幣設計大賽。參賽的設計師都使出渾身解數，說不定是希望未來國幣設計委員會能找他們參加，這也是一種殊榮。(編輯：趙蔚蘭)1070205