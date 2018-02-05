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李翔宙和日本NGO交流 基本上不會接觸官方

發稿時間：2018/02/05 15:37

最新更新：2018/02/05 16:43

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退輔會主委李翔宙（圖）日前赴日本與非官方退役官兵團體交流，5日在退輔會召開記者會說明與日本退役官兵團體交流過程。中央社記者吳家昇攝 107年2月5日退輔會主委李翔宙（圖）日前赴日本與非官方退役官兵團體交流，5日在退輔會召開記者會說明與日本退役官兵團體交流過程。中央社記者吳家昇攝 107年2月5日

（中央社記者呂欣憓台北5日電）退輔會主委李翔宙去年12月赴日和日本非政府組織「隊友會」交流。李翔宙今天表示，這是退輔會再一次在國際退伍軍人互動中有更深化的交流，不過「基本上不會接觸官方」。

李翔宙去年12月20日至27日期間，分別赴日本及印尼訪問，印尼是應印尼榮光會邀請，由李翔宙公開主持新南向政策說明會，呼籲在印尼的榮僑響應政府推動的新南向政策；訪日行程則採低調方式進行。

李翔宙今天下午舉行記者會說明此次日本行的成果，李翔宙說，去年12月下旬他和日本退伍軍人組織「隊友會」接觸，從和平發展國防理念、兵役制度、人才培育、權益福利維護等有廣泛性的交流互動。

李翔宙說，台灣的退撫制度已經有64年，日本殷切期盼和台灣進行制度性、常態性的交流，所以退輔會很樂意從非政府組織的管道進行常態性交流、互相學習觀摩，對退撫組織制度發展有更好的突破和後續推動。

李翔宙說，這是繼去年7月他受美國邀請赴美參加美國海外作戰退伍軍人協會大會以及9月份在台灣舉行的世界退伍軍人聯合會亞太地區常務理事會後，退輔會再一次在退伍軍人互動中有更深化的交流。

記者詢問李翔宙是否代表總統蔡英文捎任何消息給日方？李翔宙說，退輔會跟國際間退伍軍人組織交流，並沒有針對性，是從彼此制度交流及很多作為上不同觀點看法，加強深化。

而此行是否有接觸日本官方？李翔宙說，推動退撫制度交流過程中希望以不影響對方後續工作發展為主，基本上採取低調姿態推動，所有作為都是透過非官方組織來推動，「基本上不會接觸官方」。

日本「隊友會」是以公益社團法人名義成立，對外稱不具官方身分，但總會就設在日本防衛省內，現任會長藤繩祐爾、理事長先崎一都是退役上將。李翔宙此次訪日的消息還登上了隊友會的會內刊物。（編輯：林沂鋒）1070205

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