/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 乾德門台股地震立春
>rss

軍人年改樓地板 李翔宙：趨近於比公教高

發稿時間：2018/02/05 16:11

最新更新：2018/02/05 16:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
退輔會主委李翔宙（圖）日前赴日本與非官方退役官兵團體交流，5日在退輔會召開記者會說明雙方交流過程。中央社記者吳家昇攝 107年2月5日退輔會主委李翔宙（圖）日前赴日本與非官方退役官兵團體交流，5日在退輔會召開記者會說明雙方交流過程。中央社記者吳家昇攝 107年2月5日

（中央社記者呂欣憓台北5日電）軍人年改即將定案，退輔會主委李翔宙今天表示，目前溝通的狀況上，趨近於退伍軍人的樓地板要比公教高，但高到什麼程度、什麼樣原則，希望從制度上做最完整的考量。

軍人退撫新制草案備受矚目，總統府國家年金委員會日前召開會議已有共識，俗稱樓地板的年金最低保障金額將從新台幣3萬2160元提高為3萬7850元，近期就會對外公布。

國軍退除役官兵輔導委員會主任委員李翔宙今天舉行記者會說明他去年底訪問日本的成果，會中有媒體提問軍人年改的樓地板金額是否已經定案？李翔宙說，對於推動年金制度，退輔會持續在跟相關機關及年金改革小組會議溝通，此專案目前為止尚未送進立法院，過程中還有很多細節討論，將來定案版本會非常清楚。

李翔宙表示，退輔會是站在替退伍軍人爭取福利和權益的立場上，持續按既定原則進行中。

李翔宙表示，樓地板在改革過程中必須要有一個底線，這底線就是照顧弱勢族群、中低層、低下階且過去辛苦、犧牲奉獻的同仁們，從照顧弱勢基層的立場上，希望吻合退伍軍人生活生計所需，加上各項不同因素綜合起來做最完整的考量。

李翔宙說，目前溝通的狀況上，「趨近於樓地板要比公教高」，但高到什麼程度、什麼樣的原則，希望從制度上做最完整的考量，「當然是希望能夠高」。

由於李翔宙日前曾表示希望樓地板達到4萬元，媒體詢問李翔宙是否會繼續爭取到4萬元？李翔宙說，原則上希望是照顧一個沒有任何其它資源的隻身老人家，「希望那（4萬）是一個底線標準」。此底線標準大概接近一個80、90歲的樂齡長者，進入護理之家的基本需求。1070205

延伸閱讀》總統：年改一定要做 是這一代最重要責任

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP