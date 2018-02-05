軍人年改樓地板 李翔宙：趨近於比公教高

退輔會主委李翔宙（圖）日前赴日本與非官方退役官兵團體交流，5日在退輔會召開記者會說明雙方交流過程。中央社記者吳家昇攝 107年2月5日
（中央社記者呂欣憓台北5日電）軍人年改即將定案，退輔會主委李翔宙今天表示，目前溝通的狀況上，趨近於退伍軍人的樓地板要比公教高，但高到什麼程度、什麼樣原則，希望從制度上做最完整的考量。
軍人退撫新制草案備受矚目，總統府國家年金委員會日前召開會議已有共識，俗稱樓地板的年金最低保障金額將從新台幣3萬2160元提高為3萬7850元，近期就會對外公布。
國軍退除役官兵輔導委員會主任委員李翔宙今天舉行記者會說明他去年底訪問日本的成果，會中有媒體提問軍人年改的樓地板金額是否已經定案？李翔宙說，對於推動年金制度，退輔會持續在跟相關機關及年金改革小組會議溝通，此專案目前為止尚未送進立法院，過程中還有很多細節討論，將來定案版本會非常清楚。
李翔宙表示，退輔會是站在替退伍軍人爭取福利和權益的立場上，持續按既定原則進行中。
李翔宙表示，樓地板在改革過程中必須要有一個底線，這底線就是照顧弱勢族群、中低層、低下階且過去辛苦、犧牲奉獻的同仁們，從照顧弱勢基層的立場上，希望吻合退伍軍人生活生計所需，加上各項不同因素綜合起來做最完整的考量。
李翔宙說，目前溝通的狀況上，「趨近於樓地板要比公教高」，但高到什麼程度、什麼樣的原則，希望從制度上做最完整的考量，「當然是希望能夠高」。
由於李翔宙日前曾表示希望樓地板達到4萬元，媒體詢問李翔宙是否會繼續爭取到4萬元？李翔宙說，原則上希望是照顧一個沒有任何其它資源的隻身老人家，「希望那（4萬）是一個底線標準」。此底線標準大概接近一個80、90歲的樂齡長者，進入護理之家的基本需求。1070205
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